В классе одной из школ Тулы рухнул потолок
Обучающиеся переведены в другое классное помещение, доступ в данный класс ограничен.
«В школьном подразделении муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения „Центр образования №13“, расположенном по адресу: Тульская область, Ленинский район, п. Барсуки, ул. Пушкина, 1 (далее — МБОУ ЦО №13), во внеурочное время произошло частичное обрушение штукатурного слоя в одном из кабинетов.
Учащихся и сотрудников учреждения в момент произошедшего в кабинете не было.
Обучающиеся переведены в другое классное помещение, доступ в данный класс ограничен.
По данному факту в МБОУ ЦО №13 специализированной организацией до 26 апреля 2021 года будет проведена экспертиза.
После проведения экспертизы будет принято решение о видах работ, которые необходимо провести для устранения причин обрушения штукатурки и ремонта помещений. Сроки выполнения работ будут также определены по результатам экспертизы».