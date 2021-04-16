В классе одной из школ Тулы рухнул потолок

Фото Тула Жесть.

Обучающиеся переведены в другое классное помещение, доступ в данный класс ограничен.

В ЦО №13 поселка Барсуки 15 апреля рухнул потолок. К счастью, в тот момент в классе никого не было. Фото очевидцы разместили в социальных сетях

Администрация города прокомментировала инцидент в соцсетях:

«В школьном подразделении муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения „Центр образования №13“, расположенном по адресу: Тульская область, Ленинский район, п. Барсуки, ул. Пушкина, 1 (далее — МБОУ ЦО №13), во внеурочное время произошло частичное обрушение штукатурного слоя в одном из кабинетов.

Учащихся и сотрудников учреждения в момент произошедшего в кабинете не было.

Обучающиеся переведены в другое классное помещение, доступ в данный класс ограничен.

По данному факту в МБОУ ЦО №13 специализированной организацией до 26 апреля 2021 года будет проведена экспертиза.

После проведения экспертизы будет принято решение о видах работ, которые необходимо провести для устранения причин обрушения штукатурки и ремонта помещений. Сроки выполнения работ будут также определены по результатам экспертизы».