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Губернатор Тульской области заработал 7,2 миллиона рублей в 2019 году

Губернатор Тульской области заработал 7,2 миллиона рублей в 2019 году

Супруга главы Тульской области задекларировала 9,8 млн.

Правительство Тульской области опубликовало сведения о доходах и собственности губернатора Алексея Дюмина за 2019 год.
 
Согласно этим данным, Алексей Геннадьевич за год заработал 7 234 961 руб. Напомним, в 2018 году доход тульского губернатора составил 6 695 283 руб.
 
Его супруга, Ольга Дюмина, за 2019 год задекларировала 9 804 412 руб., а в 2018 году – в два раза больше мужа – 13 877 425 руб.
 
Список собственности Алексея Дюмина за год не изменился — губернатор по-прежнему владеет участком площадью 3127 кв. м, жилым домом почти в 153 квадрата, квартирой 344 кв. м, двумя машино-местами и баней, а также пользуется помещением площадью 60,7 кв. м. В гараже — Toyota Land Cruiser 2008 года выпуска.
 
Ольга Дюмина пользуется теми же объектами недвижимости, что и супруг. У супруги губернатора Land Rover Range Rover Sport 2018 г.
Несовершеннолетний сын Алексея Дюмина доходов, движимого и недвижимого имущества не имеет, а пользуется тем, что задекларировано на родителей.
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Автор: Татьяна Алексеева
сегодня, в 17:08 0
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