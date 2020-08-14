Губернатор Тульской области заработал 7,2 миллиона рублей в 2019 году

Правительство Тульской области опубликовало сведения о доходах и собственности губернатора Алексея Дюмина за 2019 год.

Согласно этим данным, Алексей Геннадьевич за год заработал 7 234 961 руб. Напомним, в 2018 году доход тульского губернатора составил 6 695 283 руб.

Его супруга, Ольга Дюмина, за 2019 год задекларировала 9 804 412 руб., а в 2018 году – в два раза больше мужа – 13 877 425 руб.

Список собственности Алексея Дюмина за год не изменился — губернатор по-прежнему владеет участком площадью 3127 кв. м, жилым домом почти в 153 квадрата, квартирой 344 кв. м, двумя машино-местами и баней, а также пользуется помещением площадью 60,7 кв. м. В гараже — Toyota Land Cruiser 2008 года выпуска.

Ольга Дюмина пользуется теми же объектами недвижимости, что и супруг. У супруги губернатора Land Rover Range Rover Sport 2018 г.

Несовершеннолетний сын Алексея Дюмина доходов, движимого и недвижимого имущества не имеет, а пользуется тем, что задекларировано на родителей.