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9,5 млн рублей и новый Mercedes: сколько заработал за год первый замгубернатора Валерий Шерин
Фото из архива Myslo.

9,5 млн рублей и новый Mercedes: сколько заработал за год первый замгубернатора Валерий Шерин

Опубликованы сведения о доходах, расходах и имуществе членов правительства Тульской области.

Судя по декларации, первый заместитель губернатора Тульской области – председатель правительства Тульской области Валерий Шерин заработал 9 472 007, 63 руб. (в прошлом году было 6 022 935 руб., а в 2018 году – 4 266 702 руб.).

Согласно декларации, в собственности у первого зама губернатора приусадебный участок площадью 5 300 кв. м, гараж и автомобиль Mercedes Benz GLS 400D 2020 года выпуска (в прошлом году был BMW 530D 2016 года выпуска). В пользовании у Валерия Шерина имеется жилой дом площадью 205,3 кв. м, которым владеет супруга.

Декларированный доход супруги Шерина за 2020 год составил 4 544 135, 35 руб. (в прошлом году было 13 265 765 руб.). Автомобиля у нее нет (в 2019-м значился Mercedes-Benz GLS 400 2017 года выпуска). В собственности супруги Шерина помимо дома есть еще квартира площадью 52,5 кв. м. 

 

Сюжет: Декларации -2020
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