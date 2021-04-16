Сколько в 2020 году заработали и чем владеют замы губернатора Тульской области

Опубликованы официальные сведения о доходах и имуществе членов регионального кабмина за 2020 год.

Сергей Егоров заработал в 2020 году 6 312 029,13 рублей. По сравнению с 2019 годом, его доходы сократились почти на 500 тыс. рублей.

Недвижимости в собственности у заместителя губернатора нет. В пользовании находятся две квартиры площадью 101,4 кв. м и 75,9 кв. м.

Сергей Егоров владеет автомобилем BMW X5, 2016 года выпуска.

Первый заместитель губернатора Тульской области Вячеслав Федорищев задекларировал 6 785 811,47 рублей. Это на миллион рублей больше, чем в 2019 году.

В собственности квартира 73,3 кв. м и совместная с женой — 107,5 кв. м. Автомобиля у Федорищева нет.

Доход у жены первого зама весьма скромный — 75 рублей 19 копеек. Также она владеет Skoda Octavia 2017 года выпуска.

Заместитель губернатора Тульской области-руководитель аппарата правительства Тульской области — начальник главного управления государственной службы и кадров аппарата правительства Тульской области Галина Якушкина задекларировала 5 901 821,19 рублей. Это на 700 тыс. рублей больше, чем в 2019 году.

В ее собственности — ¼ доля 92-метровой квартиры (у мужа такая же), а в распоряжении — садовый участок в 1200 квадратов и дом в 136 кв м, записанные на супруга.

Супруг Якушкиной заработал 1 160 745,48 рублей. Владеет Toyota Land Cruiser 100 (2006 г. вып).

Заместитель губернатора Тульской области Ирина Волкова в 2020 году заработала 5 572 397,86 рублей. Это примерно на 500 тыс. рублей больше, чем годом ранее.

В собственности квартира площадью 61,4 кв. м. Также в пользовании у нее квартира 74,6 кв. м. Автотранспорта нет.

Кстати, самым богатым заместителем губернатора Тульской области является Валерий Шерин. Его доход в 2020 году составил 9 472 007, 63 рублей.