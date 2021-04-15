новости
новости
Регистрация
Вышел трейлер снятой в Туле драмы «Паркет»
Фото из архива Myslo.

Вышел трейлер снятой в Туле драмы «Паркет»

Режиссер кинокартины Александр Миндадзе.

Вышел трейлер драмы «Паркет», снятой в Туле в январе 2020 года. Ряд сцен был снят в поле недалеко от города — на проселочном разъезде около «Химволокна». Здесь даже пришлось построить бутафорское сельское кладбище.

Этот фильм — международный проект четырех стран: Польши, Румынии, Великобритании и России. Режиссером выступил Александр Миндадзе, оператор-постановщик – Олег Муту (Румыния).

В ролях: Анджей Хыра (Польша), Агата Кулеша (Польша), Евгения Додина (Россия).

Сюжет кинокартины разворачивается вокруг танго-клуба, на паркете которого встречаются смертельно больной мужчина и его бывшая возлюбленная, которую он не видел целых 25 лет. Между героями снова вспыхивают чувства, которые постепенно трансформируются в любовный треугольник.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 12:10 −2
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
фильм Паркетсъемки фильма

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

«Ростелеком» начинает реализацию второго этапа проекта устранения цифрового неравенства и строительство на селе базовых станций мобильной связи
«Ростелеком» начинает реализацию второго этапа проекта устранения цифрового неравенства и строительство на селе базовых станций мобильной связи
Председатель совета директоров ГК «АГРОЭКО» Владимир Маслов о Послании губернатора: «Алексей Дюмин заинтересован в масштабных инвестпроектах»
Председатель совета директоров ГК «АГРОЭКО» Владимир Маслов о Послании губернатора: «Алексей Дюмин заинтересован в масштабных инвестпроектах»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.