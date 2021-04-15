Вышел трейлер снятой в Туле драмы «Паркет»

Фото из архива Myslo.

Вышел трейлер драмы «Паркет», снятой в Туле в январе 2020 года. Ряд сцен был снят в поле недалеко от города — на проселочном разъезде около «Химволокна». Здесь даже пришлось построить бутафорское сельское кладбище.

Этот фильм — международный проект четырех стран: Польши, Румынии, Великобритании и России. Режиссером выступил Александр Миндадзе, оператор-постановщик – Олег Муту (Румыния).

В ролях: Анджей Хыра (Польша), Агата Кулеша (Польша), Евгения Додина (Россия).

Сюжет кинокартины разворачивается вокруг танго-клуба, на паркете которого встречаются смертельно больной мужчина и его бывшая возлюбленная, которую он не видел целых 25 лет. Между героями снова вспыхивают чувства, которые постепенно трансформируются в любовный треугольник.