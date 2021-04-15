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Дело о мене Центрального стадиона в Туле: Валерий Шерин не явился в суд

Дело о мене Центрального стадиона в Туле: Валерий Шерин не явился в суд

Председатель правительства сейчас находится в командировке.

Сегодня, 15 апреля, в Советском районном суде продолжают рассматривать дело в отношении председателя комитета имущественных и земельных отношений администрации Тулы Татьяны Силаевой.

На очередном заседании показания по делу о мене Центрального стадиона должен был дать первый заместитель губернатора — председатель правительства Тульской области Валерий Шерин. Однако Шерин не явился в суд, так как находится в командировке в Москве.

Напомним, допрошенный ранее бывший глава администрации Тулы Евгений Авилов сообщил, что впервые вопрос о мене стадиона обсуждался на совещании в резиденции «Богучарово», где присутствовал и Шерин. На тот момент он занимал пост министра имущественных и земельных отношений Тульской области.

 

Советский районный суд продолжает распутывать схему мены территории трамвайного депо на стадион «Арсенал», в результате которой главное предприятие Тулы, предоставляющее услуги общественного транспорта, сначала оказалось в арендной кабале, а после и вовсе осталось без площадки для автобусного парка. В итоге «Тулгорэлектротранс», по мнению следствия, понес убытки в размере более чем 61,3 млн рублей.

Обвинение предъявлено заместителю председателя комитета имущественных и земельных отношений администрации Тулы Татьяне Силаевой.

Сюжет: Дело о мене территории Центрального стадиона на депо
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