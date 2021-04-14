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Тульские танцоры выступили на чемпионате DanceWay

Тульские танцоры выступили на чемпионате DanceWay

Тулячка Ксения Козлова заняла первое.

11 апреля в Санкт-Петербурге прошел танцевальный чемпионат DanceWay. В соревнованиях приняли участие 1200 человек со всей России. Тульскую область представил коллектив «Искорка».

Тулячка Ксения Козлова стала чемпионкой в номинации Solo best dance show beginners (начинающие), Анастасия Безменова заняла седьмое место в номинации Solo best dance show beginners, Даниил Данилов стал шестым в дисциплине Solo best dance show pro (профессионалы).
 
 
Руководитель коллектива Андрей Ивлев рассказал Myslo:
 
– Во время выступления на DanceWay у Ксюши Козловой не получился китайский флаг, но она справилась с эмоциями и продолжила показывать номер. После выступления были слезы, так как Ксюша получила ушиб на указательным пальце. Всем коллективом ее поддержали и сказали, что она точно займет первое место. Так в итоге  и вышло!
 

 

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 12:45 +2
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