Тульские танцоры выступили на чемпионате DanceWay

11 апреля в Санкт-Петербурге прошел танцевальный чемпионат DanceWay. В соревнованиях приняли участие 1200 человек со всей России. Тульскую область представил коллектив «Искорка».



Тулячка Ксения Козлова стала чемпионкой в номинации Solo best dance show beginners (начинающие), Анастасия Безменова заняла седьмое место в номинации Solo best dance show beginners, Даниил Данилов стал шестым в дисциплине Solo best dance show pro (профессионалы).

Руководитель коллектива Андрей Ивлев рассказал Myslo:

– Во время выступления на DanceWay у Ксюши Козловой не получился китайский флаг, но она справилась с эмоциями и продолжила показывать номер. После выступления были слезы, так как Ксюша получила ушиб на указательным пальце. Всем коллективом ее поддержали и сказали, что она точно займет первое место. Так в итоге и вышло!