На ж/д переезде в Алексине развалился автомобиль

Фото: Виктория Гаязова.

Фото с места происшествия опбуликовали в соцсетях.

В группе «Наш Алексин» опубликованы фотографии с железнодорожного переезда в микрорайоне Соцгород в Алексине. У ВАЗ-2114 отвалился задний мост с колесами. Происшествие имело место 14 апреля около восьми часов утра.

О причинах аварии не сообщается.

В комментариях некоторые пользователи шутят на тему старого авто, другие взывают к администрации, чтобы сделали дорогу: «Администрация, сделайте нормальный переезд, там ямы – проехать невозможно!»