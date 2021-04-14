новости
новости
Регистрация
Из центра Москвы до Тулы за 55 минут: Алексей Дюмин поручил построить высокоскоростную магистраль

Из центра Москвы до Тулы за 55 минут: Алексей Дюмин поручил построить высокоскоростную магистраль

Проект очень затратный. На него потребуется более 100 млрд рублей.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин обратился с Посланием к жителям региона и депутатам облдумы. В обращении, в частности, шла речь о развитии транспортной инфраструктуры.
 
В Тульской области должны повысить качество дорог, продолжить развивать Восточный обвод, построить мост через Упу и обводную дорогу в Новомосковске, приступить к реконструкции автодороги Тула — Новомосковск.
 
 
– Важно не забывать о дорогах местного значения. Необходимо обновить транспортную инфраструктуру городов, сделать ее современной, безопасной и комфортной, в том числе за счет внедрения областной интеллектуальной транспортной системы на основе современных цифровых технологий, — подчеркнул глава региона.
 
Алексей Дюмин также заявил, что необходимо наращивать использование экологического транспорта.
 
– Системно укреплять связь с московской агломерацией — автомобильной, железнодорожной. Перспективные планы развития ж/д сообщения компании «РЖД» рассматривает Москву и Тулу как единую транспортную алгомерацию. Нужно работать с «РЖД», готовить новые проекты по повышению скорости, безопасности, качества сообщения.
 
Важнейшим из этого должна стать проектируемая высокоскоростная магистраль, которая позволит сократить время пути из центра Москвы до Тулы до 55 минут.
 
Мы понимаем, что этот проект не сегодняшнего дня и даже не ближайших пяти лет. Он достаточно дорогой — больше 100 млрд рублей.
 
Несмотря на это, я поручаю правительству во взаимодействии с «РЖД» уже начать эту работу и отображать всю специфику нашего субъекта.
 
Реализация этого проекта позволит существенно ускорить социально-экономическое развитие области, в частности, нарастить темпы жилищного строительства, простимулировать инвестиционную активность, а также привлекать в регион высококвалифицированные кадры. Экономический блок уже начал эту работу.
 
Трансляция послания:
 

 

Сюжет: Послание Алексея Дюмина - 2021
Что ждет Тульскую область в ближайшие пять лет?
Жизнь Тулы и области
Что ждет Тульскую область в ближайшие пять лет?
сегодня, в 15:10, 40 922 -3
Алексей Дюмин: «Тульская область должна стать регионом большой науки»
Жизнь Тулы и области
Алексей Дюмин: «Тульская область должна стать регионом большой науки»
сегодня, в 14:50, 13 428 -6
Тульская область разработает проект льготных путешествий внутри России для пенсионеров
Жизнь Тулы и области
Тульская область разработает проект льготных путешествий внутри России для пенсионеров
сегодня, в 14:35, 19 500 -8
Губернатор Тульской области: «Хотите понять Россию – начните с Тулы»
Жизнь Тулы и области
Губернатор Тульской области: «Хотите понять Россию – начните с Тулы»
сегодня, в 14:24, 45 892 -9
Все новости сюжета
Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
сегодня, в 14:02 −19
Другие статьи по темам
Люди
Алексей Дюмин
Место
ТулаМосква
Прочее
послание губернатора

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Губернатор Тульской области: «Хотите понять Россию – начните с Тулы»
Губернатор Тульской области: «Хотите понять Россию – начните с Тулы»
Закопал труп отчима в сарае 8 лет назад: житель Болоховского сделал явку с повинной
Закопал труп отчима в сарае 8 лет назад: житель Болоховского сделал явку с повинной
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.