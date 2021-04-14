Из центра Москвы до Тулы за 55 минут: Алексей Дюмин поручил построить высокоскоростную магистраль

Проект очень затратный. На него потребуется более 100 млрд рублей.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин обратился с Посланием к жителям региона и депутатам облдумы. В обращении, в частности, шла речь о развитии транспортной инфраструктуры.

В Тульской области должны повысить качество дорог, продолжить развивать Восточный обвод, построить мост через Упу и обводную дорогу в Новомосковске, приступить к реконструкции автодороги Тула — Новомосковск.

– Важно не забывать о дорогах местного значения. Необходимо обновить транспортную инфраструктуру городов, сделать ее современной, безопасной и комфортной, в том числе за счет внедрения областной интеллектуальной транспортной системы на основе современных цифровых технологий, — подчеркнул глава региона.

Алексей Дюмин также заявил, что необходимо наращивать использование экологического транспорта.

– Системно укреплять связь с московской агломерацией — автомобильной, железнодорожной. Перспективные планы развития ж/д сообщения компании «РЖД» рассматривает Москву и Тулу как единую транспортную алгомерацию. Нужно работать с «РЖД», готовить новые проекты по повышению скорости, безопасности, качества сообщения.

Важнейшим из этого должна стать проектируемая высокоскоростная магистраль, которая позволит сократить время пути из центра Москвы до Тулы до 55 минут.

Мы понимаем, что этот проект не сегодняшнего дня и даже не ближайших пяти лет. Он достаточно дорогой — больше 100 млрд рублей.

Несмотря на это, я поручаю правительству во взаимодействии с «РЖД» уже начать эту работу и отображать всю специфику нашего субъекта.

Реализация этого проекта позволит существенно ускорить социально-экономическое развитие области, в частности, нарастить темпы жилищного строительства, простимулировать инвестиционную активность, а также привлекать в регион высококвалифицированные кадры. Экономический блок уже начал эту работу.

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