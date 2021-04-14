Что ждет Тульскую область в ближайшие пять лет?

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Алексей Дюмин:

– Пять лет назад мы выработали стратегию социально-экономического развития. Программа «Земля силы и талантов» создавалась не только в кабинетах профильных министерств правительства, а вместе с вами — активными и неравнодушными жителями области.

Мы поставили перед собой непростые задачи. Даже у тех, кто сейчас находится в зале, а я в этом уверен, были сомнения в том, что их можно выполнить. Но вместе с вами мы реализовали всё намеченное.

Пришло время подвести итоги этой большой работы, а также поставить новые цели и задачи.

За прошедшие пять лет практически в каждой сфере создан серьезный задел, который необходимо конвертировать в опережающий рост. В совокупности с новыми вызовами, с которыми мы столкнулись в 2020 году, это предопределяет начало нового этапа в жизни региона.

Поэтому два месяца назад я поручил правительству начать разработку новой пятилетней Программы развития Тульской области. И такая работа уже активно ведется.

Пять лет — это понятный горизонт планирования, позволяющий и здраво оценить собственные ресурсы, и реализовать масштабные проекты. И при этом встроить новую Программу в Национальные цели развития до 2030 года, которые определил Президент России Владимир Владимирович Путин. Именно в этом направлении мы с вами должны действовать.

Сильная экономика — основа развития и процветания региона. В ближайшие годы нам необходимо запустить новый инвестиционный цикл.

Мы с вами набрали серьезный темп по инвестициям. Считаю стратегической задачей продолжить опережающее развитие и к 2026 году постараться привлечь в экономику в полтора раза больше средств, чем за предыдущие пять лет. Задача сложная, но мы приложим максимум усилий, чтобы ее выполнить.

Приоритетом должны стать вложения в инновации и передовые производственные технологии, которые позволят перейти к экспорту наукоемкой продукции с высокой добавленной стоимостью. Это увеличит прибыльность экономики области и доходную базу бюджета, а значит, даст дополнительные возможности для решения социальных и инфраструктурных вопросов.

Для этого будем совершенствовать институты развития. Необходимо обновить региональное законодательство и утвердить инвестиционную декларацию региона. Сформировать на ее базе пошаговые рекомендации и алгоритмы для инвесторов, которые идут в нашу область.

Мы обмениваемся лучшим опытом с другими регионами. Но необходимо смотреть и на мировые практики, чтобы успешно конкурировать за инвесторов на международном уровне.

Для этого необходимо продолжить цифровую трансформацию всех отраслей экономики. Около 80 видов государственных услуг будут переведены в электронную форму, гражданам и бизнесу станет проще их получить.

Цифровая трансформация — основа развития каждого современного государства. И этот раздел обязательно займет важное место в нашей новой Программе.

В ближайшие годы необходимо усилить работу по созданию новых территорий роста. Сегодня особой экономической зоне «Узловая» исполнилось ровно пять лет. К 2026 году в ней должно работать более 30 резидентов, это почти 5 тысяч рабочих мест. Дополнит ее научный центр «Композитная долина», который должен стать местом работы ведущих ученых и специалистов в композитной отрасли.

Комплексное экономическое развитие — именно такой подход позволит достичь нашей цели — ускорить инвестиционный рост. У нас уже три особых территории. Помимо Узловой, это Алексин и Ефремов, и уже есть конкретные планы по развитию там промышленных индустрий — газохимии, пороховой и пищевой отраслей.

Необходимо в ближайшие пять лет не только гармонично развивать их, но и находить новые точки роста. Ими могут стать, например, Суворов, Киреевск, Ясногорск. Причем нужно кратно нарастить экономический потенциал всех наших районов. Такую задачу я уже поставил правительству области и главам муниципалитетов.

Инструментом достижения инвестиционных целей должно стать в том числе эффективное использование наших преимуществ.

Одно из них — расположение региона. Оно не всегда использовалось полноценно. Но за последние годы у нас появились логистические и распределительные центры. В ближайшей перспективе мы расширим эту практику. Обратим внимание на регион не только как на промышленный, но и как логистический центр, который может и должен обеспечивать соседей по округу, а также — регионы за пределами ЦФО, выходить на международные рынки.

В Программе развития необходимо предусмотреть повышение качества наших дорог и строительство новых. Продолжить развитие Восточного обхода Тулы. Начать строительство нового моста через Упу и объездной дороги Новомосковска. Приступить к реконструкции автомобильной дороги Тула – Новомосковск — главной транспортной артерии тульской агломерации, соединяющей наши основные промышленные центры.

На фоне больших проектов важно не забывать и о дорогах местного значения, в том числе сельских.

Мы должны постепенно обновить транспортную инфраструктуру городов, сделать ее современной, безопасной и удобной, в том числе за счет внедрения областной интеллектуальной транспортной системы на основе цифровых технологий.

Наращивать использование экологичного транспорта. Системно укреплять связь с московской агломерацией, автомобильную и железнодорожную.

Перспективные планы развития железнодорожного сообщения компании «РЖД» рассматривают Москву и Тулу как единую транспортную агломерацию. Необходимо работать и в этом направлении, совместно с РЖД готовить новые проекты по повышению скорости и качества сообщения.

Важнейшим из них должна стать проектируемая высокоскоростная магистраль, которая позволит сократить время в пути из центра Москвы до центра Тулы до 55 минут. Мы понимаем, что это проект не сегодняшнего дня и даже не ближайших пяти лет, стоимостью более 100 млрд рублей. Но его реализация позволит существенно ускорить социально-экономическое развитие области. В частности, нарастить темпы жилищного строительства, простимулировать инвестиционную активность, а также привлекать в регион высококвалифицированные кадры.

В этой связи поручаю правительству уже сейчас приступить к совместной работе с РЖД. Необходимо детально проработать все аспекты этого проекта.

Близость к Москве — значимому центру присутствия крупного иностранного капитала — обязывает нас повысить международную экономическую интеграцию региона. Сделать тульскую прописку еще более привлекательной для зарубежного бизнеса.

В связи с этим нам необходимо готовить современные кадры и начинать уже со школьного возраста.

Систему образования нужно дополнить элементами, которые позволят нашей молодежи реализовать свой потенциал на уровне мировых стандартов.

С дошкольных групп начинать обучение иностранным языкам, а в школе проработать введение целых дисциплин на иностранных языках. В младших классах формировать навыки общения, познавательные компетенции, далее — исследовательские. Со старших классов обучать проектной деятельности и soft-skills. Для студентов организовывать стажировки в международных корпорациях. А при создании разработок в наших инновационных центрах — сделать упор на международное сотрудничество.

В Тульской области есть профильный педагогический вуз, который должен стать кузницей современных кадров с нестандартными подходами к образовательному процессу. Мы должны выявить лучших внутри области, а при необходимости привлекать перспективных специалистов из других регионов. Разработать систему материального поощрения за внедрение передовых образовательных программ и методик.

Поручаю комитету по науке отразить эти предложения в Программе развития области.

Пандемия показала, что современный бизнес, в первую очередь малый, активно трансформируется. В рамках Программы развития области необходимо усилить региональный центр «Мой бизнес», расширить географию его присутствия, больше работать с предпринимателями муниципальных образований.

А правительству совместно с главами муниципалитетов — поднять на должный уровень навыки и знания инвестиционных уполномоченных на местах.

Еще одна цель экономического блока Программы — дать как можно большему числу талантливых туляков современные навыки и инструменты ведения бизнеса. Сейчас уже более 14 тысяч жителей области выбрали для себя самозанятость как новую форму предпринимательства. Нужно продолжать работу в этом направлении.

На основе современных технологий и больших данных мы должны проанализировать природные ресурсы, составить карту возможностей их использования для целей экономики. И бережно, по-хозяйски ими распоряжаться.

Как пример — мы находимся в центре крупнейшего в ЦФО соляного бассейна — нам мало четырех инвестиционных проектов в этой отрасли. А учитывая, что соль в ЦФО в основном привозная, в том числе из-за рубежа, нужно создавать индустрию глубокой переработки и биотехнологий.

Это же касается и земли. Банк земель региона необходимо обновить. Земельные участки — защитить от недобросовестного пользования. Для опережающего развития в ближайшие годы необходимо ввести в оборот более 100 тысяч гектаров земли.

Создание новых индустрий глубоких переделов — это важный вектор экономической политики государства и каждого отдельно взятого региона.

Агропромышленный комплекс за последние десять лет стал одной из ключевых, базовых отраслей области. Тульские крестьянско-фермерские хозяйства окрепли и активно вкладываются в модернизацию. Пришло время переходить к следующему этапу — активному экспорту и наращиванию мощностей по переработке сельскохозяйственной продукции.

Необходимо отформатировать региональную программу поддержки предприятий. Выводить на внутренние и внешние рынки не только базовый, но и переработанный продукт, с высокой добавленной стоимостью.

При этом индустрия АПК должна стать системным драйвером развития села. Федеральная программа «Комплексное развитие сельских территорий» в Тульской области еще не выработала свой ресурс. Будем активнее в ней участвовать.

Металлургия и химия за последние годы получили новый импульс для развития в регионе. С нуля созданы новые современные производства, не имеющие аналогов в России. В обоих направлениях в ближайшие десять лет нужно не просто увеличить, а удвоить выпуск. Поставлять на внутренние и внешние рынки новые, конкурентоспособные продукты.

Поэтому в Программе развития правительству нужно предусмотреть всю необходимую поддержку, разработку паспортов индустриального развития применительно к нашим базовым отраслям.

Они должны отражать всё. Расширение логистики для новых площадок. Лучшие условия по поставкам энергоресурсов. Поддержку крупных капиталовложений со стороны банков и федерального центра. Кадровое обеспечение опережающего роста. И всё это — с конкретными сроками и утвержденными планами.

Тульская область — оружейная столица России. Оборонно-промышленный комплекс был и остается гордостью региона. Но заделы, в том числе советские, рано или поздно будут исчерпаны. Поэтому необходимо создавать научные центры, современные конструкторские бюро, из которых будут выходить разработки для серийного производства вооружений.

Гособоронзаказ — это обороноспособность страны, основная задача наших предприятий. Также есть поручение Президента Владимира Владимировича Путина по диверсификации. Поэтому выпуск гражданской продукции, качественной и конкурентоспособной, необходимо наращивать.

Для достижения намеченных целей нам нужно строить экономику знаний, развивать таланты наших людей.

Тульская область располагает значительной базой для развития высшего образования, подготовки и переподготовки кадров для различных отраслей экономики и промышленности. Более 4 тысяч научных работников вносят вклад в достижения фундаментальной и прикладной науки.

Инновационное развитие сосредоточено в трех направлениях: науке, кадрах и технологиях. Ключевая задача — максимально связать учебные планы университетов с современной наукой и индустриальными партнерами.

Для ее решения мы два года работали над созданием научно-образовательного центра мирового уровня «ТулаТЕХ». В декабре проект был поддержан Правительством России.

«ТулаТЕХ» для нас — это начало перестройки механизма взаимодействия университетов, бизнеса и науки. Наши вузы должны стать научными центрами, удовлетворяющими запросы предприятий.

Также правительство области провело значительную работу по созданию инновационного научно-технологического центра «Композитная долина».

Впервые в новейшей истории региона мы должны создать современную инфраструктуру для проведения исследований, сертификации и прототипирования уникальной продукции для ее выпуска в производство.

Через пять лет центр должен представить первые результаты.

В этой ситуации существенно возрастает роль университетов. Они должны стать платформой для научных разработок, площадкой для их апробации, внедрения и коммерциализации.

Нужно вывести на новый уровень престижность тульского образования.

Тульская область должна стать регионом большой науки. Эта задача созвучна Году науки и технологий, объявленному Владимиром Владимировичем Путиным.

Поручаю правительству подготовить Стратегию развития науки, технологий и инноваций, сделать ее драйвером нашей Программы развития. Она станет продолжением славных традиций тульских инженеров и конструкторов.

Необходимо осуществлять глубокую модернизацию и капитальные вложения в образование, науку и молодежь. Это прогресс, новые разработки и открытия в различных отраслях.

Тульская область — один из наиболее возрастных регионов России. Это вопрос важный, чувствительный. Требующий особого внимания.

Старшее поколение — наша опора.

Наши отцы и матери всю жизнь посвятили труду. Работали на заводах и в поликлиниках, на селе и в промышленности, учили нас и наших детей, отдавали себя любимому делу. Но с приближением пенсионного возраста многие ощущают, что начинают выпадать из активной жизни.

Наша задача — чтобы люди старшего поколения жили полной жизнью и чувствовали себя востребованными.

Сегодня нам нужна полноценная стратегия, которая поможет по-новому увидеть роль людей старшего поколения в жизни региона.

Нужно предоставить необходимую помощь тем, кто хочет и готов вернуться к работе. Для этого — выстроить новую систему работы центров занятости. Мы уже приступили к их модернизации, чтобы людям старшего возраста было там удобно и комфортно.

Важно усилить подготовку программ переобучения, вхождения в новые профессии. И не только для тех, кто в поиске работы, но и для тех, кто продолжает трудовую деятельность.

Необходимо разработать проект, который сделает путешествия внутри страны доступными для людей старшего возраста. Нашему региону, как и всей России, такая программа необходима. Она позволит людям старшего возраста получить новый заряд жизни. Активность и положительные эмоции улучшают здоровье и настроение.

Это принесет и экономический эффект, ведь речь идет о стимулировании внутреннего туризма. Поскольку такая программа потребует и существенных затрат, нам понадобится поддержка федерального центра. Поручаю правительству подготовить необходимые предложения.

Обеспечить достойное качество жизни можно только при существенных улучшениях в медицине.

Систему здравоохранения в регионе мы обязаны постепенно поднять на современный уровень.

Важно решить кадровую проблему. По ключевым направлениям — кардиологии, онкологии, материнству и детству — оснастить наши учреждения высокотехнологичным оборудованием.

Повысить качество помощи на уровне первичного звена — в поликлиниках и ФАПах. Привести в порядок устаревшие здания, обновить материально-техническую базу и дополнить мобильными комплексами для охвата удаленных территорий. Значительное финансирование (более 7,5 млрд рублей) на эти цели уже заложено в рамках нацпроекта.

Здравоохранение — это наш безусловный приоритет. И при подготовке Программы развития ему уделяется особое внимание. Необходимо расширить спектр, качество и доступность медицинских услуг, активнее применять телемедицину в сельских районах.

Здоровье жителей напрямую зависит и от экологической ситуации. Экология региона начинается с природы. Мы поэтапно освобождаем область от накопленного экологического ущерба. Эту работу надо продолжить и постепенно возвращать нашим рекам рекреационную силу, а жителям области — комфортные места отдыха.

Промышленные предприятия обязаны вместе с нами работать над экологией региона — снижать негативное воздействие на природу и внедрять наилучшие доступные технологии.

В ближайшие годы должна заработать на полную мощность комплексная система экологического мониторинга.

Это позволит оперативно выявлять источники залпового негативного воздействия и реагировать на экологические нарушения, а также в постоянном режиме контролировать не только конкретное предприятие, но и всю территорию области в целом.

Комфортная среда для жизни — сегодня это тот фактор, который во многом определяет мироощущение людей. Это и благоустроенные дворы с качественными дорогами, и детские площадки, и уютные скверы.

За последние годы наш регион сделал уверенный шаг вперед в развитии современной городской среды. И эту тенденцию надо продолжать. Привлекать профессионалов, а также растить своих — формировать в наших вузах современные школы архитекторов и урбанистов.

В ходе подготовки к празднованию 500-летия Тульского кремля при поддержке Президента мы смогли вдохнуть новую жизнь в 11 городов области. Но у нас 26 муниципальных образований, и новые объекты должны появиться в каждом.

Направления работы понятны. Одно из них — благоустройство малых парков и зеленых зон. В ближайшие пять лет необходимо благоустроить не менее 50 зон отдыха по всей области исходя из пожеланий жителей.

Вторая задача, которой мы уже уделили самое пристальное внимание, — развитие спорта. В регионе развивается масштабная инфраструктура как для профессионалов, так и для любителей. Помимо больших современных ФОКов нам нужны спортплощадки на открытом воздухе в шаговой доступности. Они должны быть не только в областном центре, но в каждом муниципалитете.

Еще один важный раздел Программы касается инфраструктуры повседневной жизни. За последние годы мы смогли продвинуться в борьбе с такой давней проблемой региона, как изношенность коммунальных систем.

В ближайшие годы необходимо продолжить обновление коммунального хозяйства крупных и малых городов. Привлекать частные инвестиции в модернизацию теплосетей, водоканалов, очистных сооружений. Уже сейчас по этому направлению инвестируется более 500 млн рублей в год.

В очередной раз заострю внимание на роли глав администраций муниципалитетов. Жду от вас большей инициативы, хозяйского подхода и реальных результатов. Именно вы — та часть управленческой команды Тульской области, которая в рамках полномочий должна оперативно решать широкий спектр проблем «на земле» как самостоятельно, так и активно привлекая региональные и федеральные ресурсы. Неработающая водонапорная башня, благоустройство двора, ремонт кровли — такие проблемы должны решаться на местах, а не в «ручном режиме» на уровне регионального правительства и губернатора.

У нашего региона уникальная история и культура. Мало где еще найдешь столько ценностей, которыми гордятся все жители страны, благодаря которым Россию знают во всем мире.

За последние годы мы многое сделали для восстановления культурного наследия тульского края. Отреставрировали храмы и монастыри, усадьбы, открыли новые музеи.

И что особенно важно, это не только в Туле. Мы впервые системно занялись инфраструктурой муниципальных музеев, детских школ искусств, вложились в развитие их материально-технической базы, оказали большую поддержку Домам культуры.

Теперь важно максимально использовать созданную инфраструктуру, наполнять ее содержанием, которое приобщает жителей и гостей региона к нашим ценностям. Культурная жизнь должна кипеть по всей области.

Туризм стал полноценной отраслью экономики региона, драйвером развития наших территорий. В ближайшие годы необходимо создать новое качество индустрии гостеприимства, привлечь инвесторов и мировые бренды.

Нашему областному центру уже не хватает даже недавно открывшихся гостиниц. Необходимо создавать новые объекты и увеличивать номерной фонд. При этом поэтапно приводить в порядок уже имеющиеся гостиницы, улучшать сервис, тем самым повышая качество отдыха в регионе.

За последние пять лет Тульская область становится популярным направлением для туризма. Наш регион уже занял особое место на туристической карте России.

Тула одновременно воплощает ряд исконно русских ценностей — трудолюбие и смекалку, сплоченность и патриотизм, воинскую доблесть и верность традициям. Тульская область — настоящая сокровищница русской культуры, хранилище нашего культурного кода и идентичности.

Наша концепция продвижения должна звучать так: «Хотите понять Россию — начните с Тулы».

Уважаемые коллеги!

Россия во все времена славилась традициями добрососедства и сплоченности. Именно это помогало нам преодолевать вызовы и справляться с трудностями.

Так было и в 2020 году, когда мы сплотились в борьбе с пандемией. И я хочу выразить огромную благодарность всем, кто внес свой вклад в это общее дело.

Медикам, которые спасали людей и продолжают эту работу.

Сотрудникам Роспотребнадзора, контролировавшим соблюдение санитарных требований.

Сотрудникам силовых структур, Минобороны, МЧС, непрерывно находившимся на посту с повышенной нагрузкой.

Работникам жилищно-коммунального хозяйства и транспорта, которые обеспечивали порядок и контролировали соблюдение мер безопасности.

Работникам промышленности — химической, металлургической, оборонной, аграрно-промышленного комплекса и других отраслей, несмотря на ограничения не сбавлявшим темпы производства.

И, конечно, волонтерам за их бескорыстный труд.

Журналистам, от которых, как весточки с фронта, люди ждали новостей, и каждое их слово было важно.

Отдельная благодарность — нашим партнерам, благотворителям, чья помощь, в первую очередь финансовая, в самый трудный момент позволила нам в кратчайшие сроки получить медицинское оборудование, средства индивидуальной защиты для больниц и аптек.

Особые слова благодарности — сотрудникам правительства — от референтов до заместителей губернатора, главам и сотрудникам местных администраций. Все вместе, единой командой, мы в сложных условиях обеспечивали непрерывное и устойчивое управление регионом. В тот непростой период это было важно как никогда.

И, конечно, нашим жителям, которые с пониманием и терпением отнеслись к вынужденным ограничениям, порой жестким, но необходимым для сохранения их жизни и здоровья, а также для недопущения коллапса здравоохранения.

Наша сила — в единстве. И чтобы не утратить ее, не превратиться в общество, где каждый сам за себя, нужно восстанавливать и укреплять добрососедские отношения между людьми. На уровне семьи, двора, улицы, города, региона.

В зале сидят люди, которые помнят, как раньше во дворах и скверах играли в шахматы и городки, как наши отцы и матери встречались на танцплощадках в парках, как всем двором праздновали новоселье, провожали в армию и встречали со службы.

Эти традиции нужно возрождать. А Программу развития региона на ближайшие годы сделать инструментом нашего единения, заботы друг о друге.

Уважаемые коллеги!

Наши ключевые задачи и приоритеты остаются неизменными — это повышение качества жизни, улучшение демографической ситуации.

Демография — это не только льготы и выплаты. Готов ли человек остаться на малой родине, создать семью, завести детей — всё это зависит от целого ряда аспектов. Качественная медицина, возможность найти хорошую работу, дать достойное образование детям, комфортная среда для жизни, условия для разнообразного досуга и развития.

Поэтому работу по улучшению демографической ситуации мы ведем по всем направлениям. В нее включены не только профильные ведомства, но и вообще все органы власти в регионе. Мы развиваем образование и здравоохранение, реализуем множество инвестиционных проектов, открываем новые производства, создаем рабочие места, совершенствуем социальную инфраструктуру.

Обновляя и преображая регион, мы также видим перед собой в первую очередь именно задачу улучшения демографии. Благоустроенные дворы, улицы и парки, новые общественные пространства — всё это важный вклад в ее решение.

А в конечном счете нужно дать каждому жителю области, независимо от возраста и профессии, возможность для реализации, достойной жизни здесь и сейчас.

Тульская область — земля силы и талантов. А благодаря нашему с вами труду она становится территорией развития, территорией успеха. Для будущего наших детей и внуков, нашего общего блага.