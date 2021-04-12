В Тульской области за неделю скончался 71 пациент с коронавирусом

Их возраст – от 30 до 92 лет.

По данным регионального оперативного штаба, с 6 по 12 апреля в Тульской области зарегистрировано 616 новых случаев коронавируса. Всего с начала эпидемии в регионе ковидом заразились 37 305 человек.

За неделю 689 жителей Тулы и других районов области выздоровели от COVID-19. Общее число выздоровевших за всё время наблюдения — 34 821 человек.

Подтвержден летальный исход 71 человек в возрасте от 30 до 92 лет. У большинства пациентов в анамнезе — хронические заболевания. Общее число умерших от COVID-19 за все время наблюдения — 1669 человек.