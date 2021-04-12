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«Поехали!»: в Туле подготовили видеооткрытку ко Дню космонавтики

«Поехали!»: в Туле подготовили видеооткрытку ко Дню космонавтики

Тула гораздо ближе к космосу, чем кажется.

12 апреля 1961 года вместо дежурного «Экипаж, взлетаю!» Гагарин произнес эпохальное «Поехали!». Эта фраза навсегда стала символом шага в прекрасное будущее. Теперь это слово — по-настоящему международное, его знает каждый житель планеты Земля. Слово, изменившее мир.

Именно это и отразили в видеоролике его авторы, подключив к съемкам иностранцев, играющих за тульский «Арсенал», а также иностранных студентов, обучающихся в тульских вузах.  

Тульская область тесно связана с историей покорения космоса. Юрий Гагарин сказал свое знаменитое «Поехали!» в микрофон тульского завода «Октава». Тульский пряник побывал в космосе. Трое уроженцев тульской земли в разное время входили в отряд космонавтов. Тульский пистолет ТП-82 более 20 лет летал в космос на борту «Союза». Кроме того, сейчас на место в отряде космонавтов претендует тулячка Екатерина Милованова. Девушка участвует в кастинге на роль в фильме «Вызов», съемки которого пройдут на настоящей МКС.

Тульская область связана с космосом и через многие другие символы региона. К примеру, тульские Кондуки, или Романцевские горы, называют «Марсом» за схожесть ландшафта с неземной поверхностью Красной планеты.

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