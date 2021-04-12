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«Накажи автохама»: трамвай не объедет

«Накажи автохама»: трамвай не объедет

Продолжаем публиковать материалы наших читателей.

Туляк прислал в нашу традиционную рубрику кадры, снятые в районе дома №70 по ул. Фридриха Энгельса в Туле. Снимки сделаны 12 апреля примерно в 13.10.
 
 
 

«И в ГИБДД тоже сообщил. Чем думал водитель, когда там парковался? Трамваи стоят уже минут 20!» — прокомментировал автор снимков.

 

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962) 272-02-02. Сообщения в WhatsApp и Viber принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

 

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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 13:24 +2
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