Статистика за сутки: в Тульской области 91 случай заболевания и 10 смертей

Об этом сообщает федеральный оперштаб.

Ситуация в регионах России за сутки следующая:

Всего с начала пандемии ковидом заразились 36 869 жителей региона, 34 317 вылечились, 1619 умерли.

В Тульской области за сутки подтвердился 91 случай коронавируса, 94 человека выздоровели, 10 скончались.