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Статистика за сутки: в Тульской области 91 случай заболевания и 10 смертей

Статистика за сутки: в Тульской области 91 случай заболевания и 10 смертей

Об этом сообщает федеральный оперштаб.

В Тульской области за сутки подтвердился 91 случай коронавируса, 94 человека выздоровели, 10 скончались. 

Всего с начала пандемии ковидом заразились 36 869 жителей региона, 34 317 вылечились, 1619 умерли.

Ситуация в регионах России за сутки следующая:

Сюжет: Коронавирус
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Автор: Кристина Вернигорина
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