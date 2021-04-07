Статистика за сутки: в Тульской области 91 случай заболевания и 10 смертей
Об этом сообщает федеральный оперштаб.
В Тульской области за сутки подтвердился 91 случай коронавируса, 94 человека выздоровели, 10 скончались.
Всего с начала пандемии ковидом заразились 36 869 жителей региона, 34 317 вылечились, 1619 умерли.
Ситуация в регионах России за сутки следующая:
вчера, в 11:19, 9 1372 -1
5 апреля, в 15:10, 8 1344 -1
5 апреля, в 14:27, 3 1602 0
5 апреля, в 11:10, 21 1699 0
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