«Накажи автохама»: водителя бешеного Lаnd Rover привлекли за выезд на встречку

Водителя Lаnd Rover, который 2 апреля совершил на ул. Октябрьской выезд на полосу встречного движения, наказали. Об этом корреспонденту Myslo сообщили в ГИБДД.

«Водитель автомобиля, мужчина 1998 года рождения, привлечен к ответственности по ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ. Сумма штрафа — 5 тысяч рублей. В случае повторного нарушения ему грозит лишение на право управления транспортными средствами сроком на один год», — уточнили в региональной Госавтоинспекции.

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.