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«Накажи автохама»: водителя бешеного Lаnd Rover привлекли за выезд на встречку

«Накажи автохама»: водителя бешеного Lаnd Rover привлекли за выезд на встречку

Сумма штрафа — 5 тысяч рублей.

Водителя Lаnd Rover, который 2 апреля совершил на ул. Октябрьской выезд на полосу встречного движения, наказали. Об этом корреспонденту Myslo сообщили в ГИБДД.
 
«Водитель автомобиля, мужчина 1998 года рождения, привлечен к ответственности по ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ. Сумма штрафа — 5 тысяч рублей. В случае повторного нарушения ему грозит лишение на право управления транспортными средствами сроком на один год», — уточнили в региональной Госавтоинспекции.
 

 

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962) 272-02-02. Сообщения в WhatsApp принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

 

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Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
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