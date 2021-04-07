В Тульской области гаишники массово проверят автобусы

В последнее время участилось количество ДТП с пассажирским транспортом.

С 7 по 17 апреля в Тульской области сотрудники ГИБДД проведут рейд «Автобус». Как сообщили в Госавтоинспекции, это необходимо для профилактики аварийности с участием пассажирского транспорта, предупреждения и пресечения нарушений ПДД.

Особое внимание уделят:

водительскому составу организаций, осуществляющих перевозку пассажиров,

наличию действующей диагностической карты,

соблюдению перевозчиками режима труда и отдыха на межрегиональных, региональных перевозках пассажиров,

путевой документации,

техническому состоянию транспортного средства и др.

Напомним, за последние пару недель в Туле произошло несколько ДТП с участием автобусов. Так, 5 апреля на ул. Щегловская Засека столкнулись Chevrolet Captiva и автобус. Пострадали семь человек