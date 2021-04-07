В Тульской области гаишники массово проверят автобусы
В последнее время участилось количество ДТП с пассажирским транспортом.
С 7 по 17 апреля в Тульской области сотрудники ГИБДД проведут рейд «Автобус». Как сообщили в Госавтоинспекции, это необходимо для профилактики аварийности с участием пассажирского транспорта, предупреждения и пресечения нарушений ПДД.
Особое внимание уделят:
- водительскому составу организаций, осуществляющих перевозку пассажиров,
- наличию действующей диагностической карты,
- соблюдению перевозчиками режима труда и отдыха на межрегиональных, региональных перевозках пассажиров,
- путевой документации,
- техническому состоянию транспортного средства и др.
Напомним, за последние пару недель в Туле произошло несколько ДТП с участием автобусов. Так, 5 апреля на ул. Щегловская Засека столкнулись Chevrolet Captiva и автобус. Пострадали семь человек.
1 апреля на ул. Путейской ПАЗ, который перевозил сотрудников психиатрической больницы, выехал на встречку и врезался в две легковушки. У водителя автобуса случился инсульт. В ДТП пострадали 15 человек.
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