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В Тульской области гаишники массово проверят автобусы

В Тульской области гаишники массово проверят автобусы

В последнее время участилось количество ДТП с пассажирским транспортом.

С 7 по 17 апреля в Тульской области сотрудники ГИБДД проведут рейд «Автобус». Как сообщили в Госавтоинспекции, это необходимо для профилактики аварийности с участием пассажирского транспорта, предупреждения и пресечения нарушений ПДД.
 
Особое внимание уделят:
  • водительскому составу организаций, осуществляющих перевозку пассажиров,
  • наличию действующей диагностической карты,
  • соблюдению перевозчиками режима труда и отдыха на межрегиональных, региональных перевозках пассажиров,
  • путевой документации,
  • техническому состоянию транспортного средства и др.
Напомним, за последние пару недель в Туле произошло несколько ДТП с участием автобусов. Так, 5 апреля на ул. Щегловская Засека столкнулись Chevrolet Captiva и автобус. Пострадали семь человек.
 
1 апреля на ул. Путейской ПАЗ, который перевозил сотрудников психиатрической больницы, выехал на встречку и врезался в две легковушки. У водителя автобуса случился инсульт. В ДТП пострадали 15 человек.
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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 11:10 +2
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