Как затапливало Тулу: пять самых мощных наводнений XX века

В прошлом веке наш город пережил пять сильных паводков: в 1901, 1908, 1926, 1970 и 1994 годах.

1901

В ночь на 4 апреля 1901 года в Туле случилось одно из самых мощных наводнений XX века. Вода затопила около тысячи домов и станцию Тула Сызрано-Вяземской железной дороги (ныне Ряжский вокзал). По некоторым данным, погибли несколько человек, много скота, пострадало имущество.

1908

Вечером 8 апреля 1908 года Упа вышла из берегов. Сначала залила Подъяческие улицы (нынешние Томпа, Жореса, Либкнехта, Р. Люксембург и др.). От наводнения пострадали кварталы на другом берегу Упы от нынешнего ТРЦ «Макси».

Тула, 1908 год.

«Тульская молва» писала, что жители затопленных домов покидали жилье или перебирались на чердаки. Особо изобретательные строили помосты прямо в комнатах. «Вся местность представляет собой Венецию. Причем сходство дополняется тем, что по улицам снуют гондолы, перевозя обездоленных жителей Подъяческих улиц», — писала газета.

Разлив Упы в 1908 году.

Из-за наводнения остановилась тульская конка — вода смыла коночный мост.

Дома между Демидовской плотиной и улицей Рождественской (ныне Карла Маркса) представляли собой сплошное озеро. Вскоре Упа затопила и Кремлевский сад.

1926

19 апреля 1926 года в паводок вода накрыла даже остров, на котором стоит Тульский оружейный завод. Уровень воды в Упе в центре города поднялся до 6,14 сажени (1 сажень = 2,13 метра).

1970

В апрельском наводнении 1970 года затопило, по официальным данным, более двухсот домов на прилегающих к Упе улицах в Заречье, Центральном и Пролетарском районах, а также на Нижнеупской улице в Привокзальном.

Фото Льва Карукина.

1994

Такой паводок бывает раз в сто лет. Вода в Упе поднялась на 584 см при критической норме в 485 см – на метр выше зоны затопления. Из берегов вышла даже Тулица и затопила близлежащие дома. Из-за подтопления остановился завод «Тула».

В Мясново, как в Венеции, люди выплывали из своих домов на лодках:

В районе Чулковского моста под воду на два с лишним метра ушла автостоянка.

Подробнее – в архивном материале Myslo.

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