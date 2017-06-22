Тульская Упа во власти стихии

Сто лет назад Упа жила традиционной жизнью обычной русской реки: с приближением зимы укрывалась льдом, по весне разливалась вширь. Иногда очень сильно разливалась. Но бывали случаи, когда она и летом удивляла разгулом стихии.

Начало.

Средней датой окончательного замерзания Упы считалось 26 ноября. По новому стилю, разумеется. То есть уже с начала декабря река каждый год покрывалась льдом, который держался 132 дня и начинал вскрываться 7 апреля. Самое раннее замерзание было 2 ноября 1908 года, самое позднее – 17 декабря 1906-го. 16 марта 1913 г. лед на Упе уже начал вскрываться. А в 1908 году дер­жался до 21 апреля. Все эти даты – по новому стилю.

Трудно поверить, но и летом в те времена случались разгулы стихии, о чем свидетельствует, например, прошение, написанное 3 июля 1906 года в тульскую городскую управу мещанином Сергеем Васильевичем Дегтеревым:

«В паводок, бывший 29 июня с.г., все три купальни на реке Упе были моментально снесены водой и исковерканы. Прибыль воды последовала так быстро и с такой силою, что несколько лиц из купавшихся в дворянской купальне были снесены вместе с купальней к бывшему висячему мосту, и я едва успел на лодке спасти их оттуда, а купальню снесло водой к Васильковскому мосту, где она тотчас была разломана и расхищена обывателями третьей части г. Тулы. И ни я, ни полиция не могли остановить это расхищение за многолюдством последней.

По договору с городской управой, если купальни будут снесены водою и повреждены, то я обязан за свой счет исправить их и поставить вновь не позднее как в пять дней.

Имея в виду, что несчастье это последовало вследствие воздействия непреодолимой силы, каковую невозможно было предотвратить или устранить, т.к. с Господом Богом не спорят, постановить новую дворянскую купальню не может быть произведено ближе 15 августа. Вследствие рабочей поры и за неимением рабочих рук я покорнейше прошу городскую управу разрешить мне на этот сезон поставить только две купальни, а именно: взамен уничтоженной дворянской поставить только женскую, а общественную обратить в мужскую без потерь. Причем считаю необходимым обратить внимание управы, что постановление двух купален и прекращение в это время торговли принесло мне более 2000 рублей убытков, и поэтому я надеюсь, что городская управа окажет сочувствие к моему несчастью и уважит мое ходатайство».

Управа сочла возможным удовлетворить это прошение. С тем обязательным условием, чтобы ко дню открытия сезона 1907 года все три купальни были бы в наличии.

С наступлением весны Тулу ожидало неминуемое наводнение. Одно из самых грандиозных случилось весной 1901 года. В ночь на 4 апреля Упа вышла из берегов и затопила до 1000 домов и пассажирскую станцию Тула Сызрано-Вяземской железной дороги. Вода поднялась необыкновенно быстро и выступила из берегов в полночь, когда все спали.

«Очевидцы рассказывают о необычайном смятении, вызванном страшным разливом реки. Говорят, что погибло несколько человек. Ужас бедствия увеличивался еще оттого, что не было никаких спасательных лодок. Погибло много скота, не говоря уже об имуществе», – писали «Московские ведомости» 19 (6) апреля 1901 года.

Не меньшим бедствием стал разлив Упы и в 1908 году. Вечером 8 апреля вода начала заливать Подъяческие улицы, к утру 9 апреля Нижнеподъяческая оказалась по пояс в воде.

Тула, 1908 год.

«Жители этой улицы спешно или выбирались совсем из квартиры, или перебирались на чердаки. В некоторых домах устраивали среди комнаты помосты и на эти помосты водружали кровати, столы и пр. Вчера днем залило высшую местность Подъяческих улиц – Среднеподъяческую. Т.н. Хомутовка тоже залита водою, так что вся местность представляет собой Венецию. Причем сходство дополняется тем, что по улицам снуют гондолы, перевозя обездоленных жителей Подъяческих улиц.

Движением льда попорчен был коночный мост (около Чугунного моста) и сломаны два быка, так что движение конки временно приостановлено.

В четвертой части Тулы также затоплены низменные места, причем поле между Рождественской ул. и Демидовской Плотиной представляет собой сплошное озеро. Полотно С.-В. ж/д отделяют лишь несколько вершков от воды, и если вода так же сильно будет прибывать, то ему грозит опасность быть залитым. В третьей части затоплена Нижнемиллионная и прилегающие к ней улицы, причем доступ к вокзалу С.-В. ж/д стал затруднительным.

Река Воронка также наделала много бед, особенно на Садовой и Технической улицах. Там водой застигнуто 35 семейств. В затопленных местах днем и ночью дежурит полиция. По рассказам старожилов, такого наводнения они не помнят».

Это рассказывала «Тульская молва» 10 апреля 1908 года.

«10 апреля к утру оказался затопленным городской Кремлевский сад, часть Никитской и других улиц. Вокзал С.-В. железной дороги оказался отрезанным от города, его совершенно залило водой, и движение поездов вчера прекратилось. Вода идет так быстро, что лодочное сообщение города с Чулково прекратилось ввиду невозможности преодолеть течение», – рассказывала та же газета 11 апреля.

В советские годы было несколько крупных наводнений. В 1926 году в паводок вода накрыла даже остров, на котором стоит оружейный завод. Еще одно сильное наводнение произошло в апреле 1970 года, когда затопило многие прилегающие к Упе улицы, включая частный сектор за цирком. Всего пострадало 240 домов. Под водой оказались улицы Нижнеприупская, Карла Маркса, Плеханова, Замочная, Арсенальная, Гармонная, Теплова, Галкина, Горького, Дрейера и другие.

Разлив Упы в 1908 году.

При всем при этом рекорд­ный паводок, который случается раз в сто лет, произошел позже, в 1994 году, когда подъем воды в реке Упе составил 584 см при критической норме 485 см, то есть на метр выше зоны затопления. Стихия в тот год разбушевалась по всей области, и тульские реки почти повсеместно вышли из берегов. Так, подъем воды в Оке около Белева составил 1250 см при отметке затопления 1150, в Алексине 1155 при критической точке 1120, вблизи Крапивны – 1055. Красивая Меча около Ефремова буквально несколько сантиметров недобрала до критической отметки.

В Туле даже мелкая Тулица залила все прибрежные улицы в Зареченском и Пролетарском районах города.

Ситуацию усугубило еще и то обстоятельство, что во избежание переполнения пришлось спустить воду Советс­кого водохранилища, да и в самом городе нарушилась работа ливневой канализации. В результате сложнейшая ситуация была на машзаводе, куда начала подступать вода. 11 апреля из-за подтопления остановился завод «Тула». В районе Подъяческой и совхоза «Парники» река разлилась более чем на километр в ширину. В Мясново, как в Венеции, люди выплывали из своих домов на лодках. Затопило и военный аэродром, из-за чего пришлось срочно ото­гнать подальше часть самолетов. Техники ходили по взлетному полю по колено в воде. Под угрозой оказалось и железнодорожное сообщение. До рельсов к Москве вода не дошла всего метра полтора.

В рекордное наводнение 1994 года люди спасались от воды на крышах своих домов.

Но особой популярностью в эти дни пользовался Чулковский мост, с которого открывался вид на поток талой воды, которая достигла нижней кромки набережной. Впечатляла расположенная рядом автостоянка, ушедшая под воду на два с лишним метра. Оставленные здесь легковые автомобили скрылись под водой с головой, их даже не было видно. А вот макушки более рослых ЗИЛов и КамАЗов едва виднелись на поверхности.

Пострадала в эти дни даже гостиница «Москва», казалось бы, весьма далекая от разгула стихии. Здесь из-за поднявшихся грунтовых вод затопило подвал, в котором проектировщики поместили электрощитовую. Пришлось срочно отключать подачу электроэнергии, и целых три дня коллектив гостиницы и оставшиеся постояльцы сидели без света.