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«Накажи автохама»: что случилось с водителем автобуса?

«Накажи автохама»: что случилось с водителем автобуса?

Продолжаем публиковать материалы наших читателей.

Очевидец прислал в нашу традиционную рубрику кадры, снятые видеорегистратором. По его словам, всё произошло вечером 20 марта этого года в районе дома №3 по ул. Шахтерской в Скуратово.
 
«В 20 часов 39 минут передо мной двигался автобус-убийца, предназначенный (судя по табличке на заднем стекле) для перевозки детей, который невозможно обогнать (из-за движения по центру проезжей части). И даже встречному автомобилю пришлось съехать на обочину, чтобы избежать лобового столкновения», — сообщил автор видео.
 

 

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962) 272-02-02. Сообщения в WhatsApp принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

 

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Автор: Сергей Стариков
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