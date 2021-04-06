«Накажи автохама»: что случилось с водителем автобуса?

Очевидец прислал в нашу традиционную рубрику кадры, снятые видеорегистратором. По его словам, всё произошло вечером 20 марта этого года в районе дома №3 по ул. Шахтерской в Скуратово.

«В 20 часов 39 минут передо мной двигался автобус-убийца, предназначенный (судя по табличке на заднем стекле) для перевозки детей, который невозможно обогнать (из-за движения по центру проезжей части). И даже встречному автомобилю пришлось съехать на обочину, чтобы избежать лобового столкновения», — сообщил автор видео.

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