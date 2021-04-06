Две пересадки максимум и три пассажира на «квадрат»: для тульского транспорта разработаны стандарты качества

В Туле утвердили социальный стандарт качества транспортного обслуживания населения.

1. Путь до ближайшей остановки должен составлять от 300 до 800 метров.

2. Остановки должны быть доступными для маломобильных групп населения, а сам транспорт должен быть оборудован подъемными устройствами для пассажиров с ОВЗ (ограниченными возможностями здоровья).

3. Стоимость проездного должна составлять не более 7% от величины среднедушевого денежного дохода населения.

4. Перевозчик должен исполнять не менее 85% от дневного плана перевозок на регулярных маршрутах. Отклонение от расписания – не более 2-х минут. Исключения – заторы и ЧС.

5. Температурный режим транспорта – не менее 12 градусов Цельсия при среднесуточной температуре наружного воздуха ниже 5 градусов Цельсия, не более 25 градусов Цельсия при среднесуточной температуре наружного воздуха выше 20 градусов Цельсия.

6. Наполняемость салона – не более трех человек на 1 кв. м свободной площади пола салона транспортного средства, предусмотренной для размещения стоящих пассажиров.

7. При использовании муниципального транспорта пассажир должен совершить не более двух пересадок, чтобы добраться до нужного места.