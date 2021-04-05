Пик половодья в Тульской области пройдет с 5 по 8 апреля

Начальник Главного управления МЧС по Тульской области Алексей Павлов сообщил, что обстановка соответствует прогнозу. Продолжается подъем уровня воды в реке Оке.

А в реках Упа, Дон и Красивая Меча уже наблюдается спад уровня воды.

На данный момент ограничено транспортное сообщение по шести низководным мостам в пяти муниципальных образованиях — Куркинском, Белевском, Суворовском, Одоевском и Кимовском районах. Ограничение затрагивает 19 населенных пунктов, в которых проживает более 1300 человек.

В зоне особого внимания находится вопрос жизнедеятельности населенных пунктов, отрезанных от «большой земли» из-за паводка. Жители деревень и сел, оказавшихся в зоне подтопления, обеспечены продовольствием и медикаментами.



Для обеспечения пожарной безопасности таких населенных пунктов выставлены пожарные расчеты.

Организованы четыре лодочные переправы, все они проверены и аттестованы.

Для организации переправ и перевозки жителей в случае подтопления дорог в готовности находятся два плавательных технических средства от Тульского спасательного центра.



На особом контроле была ситуация в селе Дедилово Киреевского района. В настоящее время река Шиворонь вернулась в свое русло. Подтопленных участков нет.



Алексей Павлов также сообщил, что пик половодья ожидается с 5 по 8 апреля. Особое внимание уделяется расчистке водоотводов, ливневых канализаций, коллекторов в населенных пунктах и садовых товариществах.

Ситуация находится на особом контроле.