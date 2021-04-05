В Тульской области капитально отремонтируют крыши, фасады и электрику в 807 домах

И заменят 120 лифтов. Подробно – о программе капремонта в Тульской области и ее выполнении.

Небольшая кирпичная пятиэтажка №4 по ул. Волкова в Туле была построена еще в 1959 году.

Старожилы дома не помнят, чтобы его когда-то ремонтировали. Старая электрика, текущая крыша, обвалившиеся балконные плиты…Так выглядел дом совсем недавно. А теперь…

– Большое спасибо от жителей нашего дома за такой качественный капремонт! Мы свой дом не узнаём – я живу тут более 40 лет и не помню, чтобы тут что-то ремонтировали. А теперь он, посмотрите, красавец какой. И фасад сделали, и навесы, и отмостку, и окна поставили пластиковые, и электропроводку новую сделали. А крыша какая! Минувшей зимой на карнизах не было ни одной сосульки, так качественно нам сделали кровлю и водостоки. Очень профессиональный, грамотный и внимательный подрядчик делал ремонт, прислушивался ко всем нашим замечаниям, – рассказала Валентина Григорьева Лазарева.

Жаль только, по словам жителей, что внутри подъезды выглядят не так нарядно, как дом снаружи. Балконы не все согласились сделать в едином стиле, да и придомовая территория явно требует благоустройства. Как сказала Валентина Григорьевна, собственники сменили восемь управляющих компаний, но ни одна не пошла им навстречу и не сделала косметический ремонт подъездов, не благоустроила двор.

По словам гендиректора Фонда капремонта Тульской области Киры Игнатчик, к участию в аукционах на работы по капитальному ремонту МКД допускаются только квалифицированные подрядчики, включенные в реестр Минстроя РФ:

– На 2021 год запланированы в большем объеме капиталоёмкие работы: крыши, фасады, электрики. Всего 1838 видов работ в 807 домах. В настоящее время проведены торги по 87% объектов. На 30% домов, включенных в план этого года, уже ведутся работы. Работа по формированию проектно-сметной документации была завершена нами в октябре 2020 г. Однако существенное удорожание строительных материалов – в среднем до 40% – привело к снижению заинтересованности подрядчиков в участии в торгах. Например, рост цен на кровельные материалы увеличил сметную стоимость работ на 19,6%, а металл подорожал почти в два раза. Но благодаря глубокой включенности губернатора в реализацию программы капремонта оперативно было принято решение о выделении дополнительной поддержки Фонда из регионального бюджета.

Выделенные 150 млн руб. позволят обеспечить оплату выполненных работ с учетом удорожания материалов. Нам удалось не сокращать программу, как это практикуется в других субъектах.

Плановый срок проведения капитальных работ – весь 2021 год. А гарантийный срок составляет пять лет с момента приемки.

По словам Киры Игнатчик, эксперты Фонда и УКСов проводят входной контроль стройматериалов, контроль соблюдения технологических процессов, приемку и освидетельствование скрытых работ, а также финальную приемку совместно с собственниками и представителями исполнительной власти.

Пятиэтажка на ул. Кутузова, 17-а тоже немолода – 1960 года постройки. Кровля была в аварийном состоянии, жители постоянно жаловались на протечки. Сейчас на доме меняют кровлю – через две недели подрядчик планирует завершить работы.

– После завершения работ по кровле приступим к замене электропроводки в доме. Мы работаем в плотном контакте с жителями, ведь ремонт – такое дело, надо немного потерпеть неудобства. Но все так долго ждали этого ремонта, что никто не возмущается, – рассказывает Роман Бородин, зам. гендиректора ОО «ВК». Компания работает по программе капремонта в качестве подрядчика с 2009 года.

По словам Романа Бородина, для подрядчиков начало года оказалось очень сложным. Подорожание материалов при утвержденных еще в прошлом году сметах на ремонтные работы привело бы к значительным убыткам компаний, если бы не господдержка Фонда капремонта.

– Мы выполним все работы качественно и в срок, жители могут спать спокойно, – заверил подрядчик.

– Бригада работает очень профессионально, быстро и добросовестно. Сделают новую кровлю, заменят водостоки, и мы больше не будем с тазами бегать после дождей, – порадовался Игорь Владимирович Оборкин, житель дома №17-а.

Выполнение программы капремонта обсудили и на оперативном совещании у губернатора 5 апреля.

На сегодняшний день программа утверждена до 2046 года и включает в себя 10 836 многоквартирных домов, в том числе 395 домов-новостроек.

– В 2020 году программу реализовывали в условиях коронавирусных ограничений. Невозможно было выполнять работы в квартирах, в подрядных организациях сократилось число рабочих, – рассказала Кира Игнатчик. – 20 субъектов РФ приостановили реализацию региональных программ на период действия ограничений. В Тульской области работы не останавливались. Обязательства перед жителями выполнены в полном объеме: ремонт в 735 домах, 1704 вида работ, общая стоимость работ 1,73 млрд руб. Выполнены также капитальные ремонты на 341 доме, собственники которых аккумулируют средства на спецсчетах. Их стоимость составила 541,69 млн руб.

Собираемость взносов практически не упала, даже несмотря на введенный мораторий на начисление пеней задолжникам. По итогам 2020 года собираемость взносов на капремонт составила 96,3% – на 2% ниже, чем в 2019 году, но выше, чем в целом по России (94,2%).

– Программа выполнена в полном объеме благодаря ритмичному и своевременному дофинансированию Фонда из регионального бюджета. Всего было выделено 345 млн руб. В ходе окружного совещания по капремонту в марте 2021 под эгидой Минстроя России в Ярославле была отмечена включенность руководства нашего региона в реализацию региональной программы капремонта, – отметила Кира Игнатчик.

С января 2021 года специалисты Фонда капремонта приступили к обследованию домов, включенных в краткосрочный план 2022 года. Предстоит выполнить ремонты кровли, фасадов и электрики в 844 многоквартирных домах. Всего 1837 видов работ. Идет подготовка к реализации программы 2023-2025 гг., когда в основном будут ремонтировать инженерные сети.

– По поручению губернатора в 2021 году также предусмотрены средства государственной поддержки на замену 120 лифтов. С 2018 по 2020 год было заменено 524 лифта в 159 МКД (191 из них в 2020 году). За три года на замену направлено порядка 800 млн руб. из регионального и муниципальных бюджетов. В 2020 году впервые лифты меняли в МКД Алексина и Ефремова, – пояснила гендиректор Фонда.

На 2021 год в программу включено 76 лифтов в 21 многоквартирном доме в Туле и Ефремове. Подрядные организации приступили к разработке проектно-сметной документации. Стоимость работ составит 129,8 млн руб.

Тульская область подала заявку на федеральное финансирование программы замены лифтового оборудования. Размер государственной поддержки региону составит 32 млн руб.

– Когда идет замена оборудования, жители жалуются, что долго не запускают лифты. Случаются и поломки после ремонта. В чем проблема? – поинтересовался Алексей Дюмин.

По словам Киры Игнатчик, каждое обращение по работе лифтового оборудования рассматривают сотрудники Фонда с выходом на место. Как показал анализ, 90% обращений – это вопросы эксплуатации оборудования. В связи с этим запланировано обучение специалистов обслуживающих организаций на заводе-изготовителе лифтов.



