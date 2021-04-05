«Накажи автохама»: что бы ещё такого нарушить на маршрутке?
Водитель микроавтобуса сбил временный дорожный знак и проехал на красный. А ещё он, видимо, не умеет пользоваться поворотниками.
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(Не)достойным представителем этого вида может с полным правом считать себя водитель маршрутки №58 с госномером Р372ММ71. Всё произошло совсем недавно, примерно в 17.25, в понедельник, 5 апреля.
На записи видно, как Fiat движется по ул. Октябрьской в Заречье. Сначала водитель перестраивается, не посчитав нужным включить поворотник. Затем он игнорирует запрещающий сигнал светофора и абсолютно бесцеремонно сбивает знак «Дорожные работы», временно установленный в крайней правой полосе.
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Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!
Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).
Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962) 272-02-02. Сообщения в WhatsApp и Viber принимаются круглосуточно.
Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.