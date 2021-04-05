«Накажи автохама»: что бы ещё такого нарушить на маршрутке?

Водитель микроавтобуса сбил временный дорожный знак и проехал на красный. А ещё он, видимо, не умеет пользоваться поворотниками.

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(Не)достойным представителем этого вида может с полным правом считать себя водитель маршрутки №58 с госномером Р372ММ71. Всё произошло совсем недавно, примерно в 17.25, в понедельник, 5 апреля.

На записи видно, как Fiat движется по ул. Октябрьской в Заречье. Сначала водитель перестраивается, не посчитав нужным включить поворотник. Затем он игнорирует запрещающий сигнал светофора и абсолютно бесцеремонно сбивает знак «Дорожные работы», временно установленный в крайней правой полосе.

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