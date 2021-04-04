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В Туле Упа подтопила Пролетарскую набережную: фоторепортаж

В Туле Упа подтопила Пролетарскую набережную: фоторепортаж

За двое суток уровень воды в реке поднялся на 120 сантиметров.

В Тульской области начался паводок. В регионе под воду частично ушли несколько мостов, а также приусадебные участки в селе Дедилово Киреевского района. По прогнозам сотрудников МЧС, пик половодья ожидается на следующей неделе.

В Туле Упа уже немного вышла из берегов и подтопила Пролетарскую набережную. Смотрите большой фоторепортаж от Myslo:

Галерея
В Туле Упа подтопила Пролетарскую набережную, Фото: 1
В Туле Упа подтопила Пролетарскую набережную, Фото: 2
В Туле Упа подтопила Пролетарскую набережную, Фото: 3
В Туле Упа подтопила Пролетарскую набережную, Фото: 4
В Туле Упа подтопила Пролетарскую набережную, Фото: 5
В Туле Упа подтопила Пролетарскую набережную, Фото: 6
В Туле Упа подтопила Пролетарскую набережную, Фото: 7
В Туле Упа подтопила Пролетарскую набережную, Фото: 8
В Туле Упа подтопила Пролетарскую набережную, Фото: 9
В Туле Упа подтопила Пролетарскую набережную, Фото: 10
В Туле Упа подтопила Пролетарскую набережную, Фото: 11
В Туле Упа подтопила Пролетарскую набережную, Фото: 12
В Туле Упа подтопила Пролетарскую набережную, Фото: 13
В Туле Упа подтопила Пролетарскую набережную, Фото: 14
В Туле Упа подтопила Пролетарскую набережную, Фото: 15
В Туле Упа подтопила Пролетарскую набережную, Фото: 16
В Туле Упа подтопила Пролетарскую набережную, Фото: 17
В Туле Упа подтопила Пролетарскую набережную, Фото: 18
В Туле Упа подтопила Пролетарскую набережную, Фото: 19
В Туле Упа подтопила Пролетарскую набережную, Фото: 20
В Туле Упа подтопила Пролетарскую набережную, Фото: 21
В Туле Упа подтопила Пролетарскую набережную, Фото: 22
В Туле Упа подтопила Пролетарскую набережную, Фото: 23
В Туле Упа подтопила Пролетарскую набережную, Фото: 24
В Туле Упа подтопила Пролетарскую набережную, Фото: 25
В Туле Упа подтопила Пролетарскую набережную, Фото: 26
В Туле Упа подтопила Пролетарскую набережную, Фото: 27
В Туле Упа подтопила Пролетарскую набережную, Фото: 28
В Туле Упа подтопила Пролетарскую набережную, Фото: 29
В Туле Упа подтопила Пролетарскую набережную, Фото: 30
В Туле Упа подтопила Пролетарскую набережную, Фото: 31
В Туле Упа подтопила Пролетарскую набережную, Фото: 32
В Туле Упа подтопила Пролетарскую набережную, Фото: 33
В Туле Упа подтопила Пролетарскую набережную, Фото: 34
В Туле Упа подтопила Пролетарскую набережную, Фото: 35
В Туле Упа подтопила Пролетарскую набережную, Фото: 36
В Туле Упа подтопила Пролетарскую набережную, Фото: 37
В Туле Упа подтопила Пролетарскую набережную, Фото: 38
В Туле Упа подтопила Пролетарскую набережную, Фото: 39
В Туле Упа подтопила Пролетарскую набережную, Фото: 40
В Туле Упа подтопила Пролетарскую набережную, Фото: 41
В Туле Упа подтопила Пролетарскую набережную, Фото: 42
В Туле Упа подтопила Пролетарскую набережную, Фото: 43
В Туле Упа подтопила Пролетарскую набережную, Фото: 44
В Туле Упа подтопила Пролетарскую набережную, Фото: 45
В Туле Упа подтопила Пролетарскую набережную, Фото: 46
В Туле Упа подтопила Пролетарскую набережную, Фото: 47
В Туле Упа подтопила Пролетарскую набережную, Фото: 48
В Туле Упа подтопила Пролетарскую набережную, Фото: 49
В Туле Упа подтопила Пролетарскую набережную, Фото: 50
В Туле Упа подтопила Пролетарскую набережную, Фото: 51
В Туле Упа подтопила Пролетарскую набережную, Фото: 52
В Туле Упа подтопила Пролетарскую набережную, Фото: 53
В Туле Упа подтопила Пролетарскую набережную, Фото: 54
В Туле Упа подтопила Пролетарскую набережную, Фото: 55
В Туле Упа подтопила Пролетарскую набережную, Фото: 56
В Туле Упа подтопила Пролетарскую набережную, Фото: 57
В Туле Упа подтопила Пролетарскую набережную, Фото: 58
В Туле Упа подтопила Пролетарскую набережную, Фото: 59
В Туле Упа подтопила Пролетарскую набережную, Фото: 60
В Туле Упа подтопила Пролетарскую набережную, Фото: 61
В Туле Упа подтопила Пролетарскую набережную, Фото: 62
В Туле Упа подтопила Пролетарскую набережную, Фото: 63
В Туле Упа подтопила Пролетарскую набережную, Фото: 64
В Туле Упа подтопила Пролетарскую набережную, Фото: 65
В Туле Упа подтопила Пролетарскую набережную, Фото: 66
В Туле Упа подтопила Пролетарскую набережную, Фото: 67
В Туле Упа подтопила Пролетарскую набережную, Фото: 68
В Туле Упа подтопила Пролетарскую набережную, Фото: 69
В Туле Упа подтопила Пролетарскую набережную, Фото: 70
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