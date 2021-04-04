В Туле Упа подтопила Пролетарскую набережную: фоторепортаж
За двое суток уровень воды в реке поднялся на 120 сантиметров.
В Тульской области начался паводок. В регионе под воду частично ушли несколько мостов, а также приусадебные участки в селе Дедилово Киреевского района. По прогнозам сотрудников МЧС, пик половодья ожидается на следующей неделе.
В Туле Упа уже немного вышла из берегов и подтопила Пролетарскую набережную. Смотрите большой фоторепортаж от Myslo:
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