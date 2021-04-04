В Туле Упа подтопила Пролетарскую набережную: фоторепортаж

За двое суток уровень воды в реке поднялся на 120 сантиметров.

В Тульской области начался паводок. В регионе под воду частично ушли несколько мостов, а также приусадебные участки в селе Дедилово Киреевского района. По прогнозам сотрудников МЧС, пик половодья ожидается на следующей неделе.

В Туле Упа уже немного вышла из берегов и подтопила Пролетарскую набережную. Смотрите большой фоторепортаж от Myslo: