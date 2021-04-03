Самые «убитые» дороги Тулы: улица Автомобилистов оставит без колес ваше авто

Туляк Руслан Лапин прислал ещё одного претендент на звание самой «убитой» улицы Тулы — ул. Автомобилистов в пос. Южный.

– На дороге множество ям, как мелких так и крупных. По данной дороге проходят маршруты общественного транспорта!

Увидели яму? Сфотографируйте и пришлите нам на почту news@myslo.ru. Мы опубликуем фото. Найдем самую «убитую» улицу!

В администрации Тулы говорят, что ямочный ремонт они проводят ежедневно, в том числе в выходные и праздники. На оживленных улицах — по ночам.



Как ищут ямы? Объекты, подлежащие ремонту, попадают в список:

после объездов улично-дорожной сети сотрудниками горадминистрации,

по заявкам, поступившим на порталы «Открытый регион 71» и «Госуслуги»,

по обращениям граждан.