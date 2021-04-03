Убирать за своей собакой или ждать, когда сосед начнет первым? Что думают туляки о ГАВбезНО

Еще 4,4% признались, что делают это, но только тогда, когда кто-то их может заметить. Опрос проводился в предыдущей публикации.

В целом, неплохой показатель. И мы знаем, что читатели Myslo товарищи ответственные. Но есть и те, кто поскромничали и не стали участвовать в опросе. Но за них ответ дал снег: он растаял и открыл миру собачьи «клады».

Мы собрали самые яркие мнения туляков о том, почему у нас все не так и ГАВ без НО пока не случилось.

Помогут только драконовские штрафы и конфискация питомца уверен Nonsens:

«Прошёл вдоль улицы Бондаренко д. 1, 9 и далее после схода снега картина - жопа Тулы, под окнами бычки, мусор, бутылки и соответственно говно питомцев.... убирать говно за питомца и обязаны, но таких единицы ибо большая часть сами свинья, где живут там и срут.... как может человек убирать, если сам мусор т, только драконовские штрафы и конфискацию питомцы в случае неисполнение обязанностей по содержанию! Уверен данная картина везде!»

Убирать-то надо, Людмила Н. с этим согласна. Но вот есть одна проблема: вокруг столько тех, кто так не делает. Из-за этого есть риск чужое «омно» возьмешь, а не своего Тузика:

««Конечно, убирать!!!!!!!!! НО....делает это мало кто, особенно, если это территория, к примеру, берёзовая роща на Калинина. Там вообще собак отпускают побегать. И как отследить, где она ЭТО сделала? Там омно своего питомца не отличить от омна других...... Раньше (но это было давно) мой доберман поедал (бэээээ!) эти кучи и я подозреваю, что даже не собачьи, а человечьи».

Den напоминает, что далеко не Обама делает город грязным:

«А у нас свой путь - хотим чтоб чисто как у них, но чтоб штрафы не как у них и чтоб убирал не как у них - кто-то другой вместо хозяина. А загажено всё Обамой».