Убирать за своей собакой или ждать, когда сосед начнет первым? Что думают туляки о ГАВбезНО
Согласно опросу Myslo, большинство туляков (65,9% участников опроса) заявили, что убирают за своими животными на прогулках.
Еще 4,4% признались, что делают это, но только тогда, когда кто-то их может заметить. Опрос проводился в предыдущей публикации.
В целом, неплохой показатель. И мы знаем, что читатели Myslo товарищи ответственные. Но есть и те, кто поскромничали и не стали участвовать в опросе. Но за них ответ дал снег: он растаял и открыл миру собачьи «клады».
Мы собрали самые яркие мнения туляков о том, почему у нас все не так и ГАВ без НО пока не случилось.
Помогут только драконовские штрафы и конфискация питомца уверен Nonsens:
«Прошёл вдоль улицы Бондаренко д. 1, 9 и далее после схода снега картина - жопа Тулы, под окнами бычки, мусор, бутылки и соответственно говно питомцев.... убирать говно за питомца и обязаны, но таких единицы ибо большая часть сами свинья, где живут там и срут.... как может человек убирать, если сам мусор т, только драконовские штрафы и конфискацию питомцы в случае неисполнение обязанностей по содержанию! Уверен данная картина везде!»
Убирать-то надо, Людмила Н. с этим согласна. Но вот есть одна проблема: вокруг столько тех, кто так не делает. Из-за этого есть риск чужое «омно» возьмешь, а не своего Тузика:
««Конечно, убирать!!!!!!!!! НО....делает это мало кто, особенно, если это территория, к примеру, берёзовая роща на Калинина. Там вообще собак отпускают побегать. И как отследить, где она ЭТО сделала? Там омно своего питомца не отличить от омна других...... Раньше (но это было давно) мой доберман поедал (бэээээ!) эти кучи и я подозреваю, что даже не собачьи, а человечьи».
Den напоминает, что далеко не Обама делает город грязным:
«А у нас свой путь - хотим чтоб чисто как у них, но чтоб штрафы не как у них и чтоб убирал не как у них - кто-то другой вместо хозяина. А загажено всё Обамой».
berbajs напомнил, что не только домашние питомцы и их хозяева причастны к данному вопросу. А как насчет бродячих собак, проблема с которыми уже сколько лет не может решиться от слова «совсем»:
«Если административная ответственность за рыжики своих домашних друзей не установлена, а только декларирована в законе "Об ответственном обращении с животными...", то подавляющее большинство собаководов не будет убирать улицу за своими животными.
Мотивируя тем, что люди гадят сильнее, что бродячие собаки гадят тоже, а за ними ни кто не убирает и прочее...»
веточка открыто заявила, что не будет лукавить – она не убирает. И у нее есть ряд вполне обоснованных причин это не делать:
«Почитала комменты, аж слёзы умиления набежали от осознания того, какие все вокруг правильные. Кого не послушай, все убирают за собой, за собакой и за тем парнем...
А я скажу честно - не убираю. К тому же мы не выгуливаем пса в местах общественного пользования, каки вроде там предлагают убирать...
Интересно, почему в последнее время так много суеты вокруг собачьего дерьма... почти столько же как и вокруг подземных переходов и трамваев...
А кто уберет за бездомными? Волонтеры или зоозащитники? Обычно они отнекивается от этой проблемы. Видимо вредным считается только дерьмо домашних псов.
Кто уберет человеческий мусор? Пластик, бычки, пакеты, а также пятничную блевотину на тротуарах... Такого рода мусор меня напрягает больше, чем собачье дерьмо, которое скоро зарастёт травой и о котором почти забудут...»
Но xydexweb уверен, что дело тут в отсутствии воспитания и эгоизме:
«Если человек свинья, бросает везде мусор, не думая о других, то и в остальном он будет вести себя по отношению к окружающим примерно так же.
И на парковке, и в ТЦ, и с собакой, и в любом месте...
Наверное, всем нам нужно задуматься об этом!
Здесь точно нужно начинать с себя! Твоя собака? Убери! Твоя машина? Поставь, чтобы не мешать никому! Твои дети? Позаботься о них! Сам вышел в люди? Веди себя так, чтобы не посягать на свободу других.
Ничего в этом сложного нет! Но нужно ОСОЗНАНИЕ! ВСЕХ и каждого! А для этого хорошо бы повышать уровень культуры и образования в обществе! А пока что всё наоборот, увы!»
ВЛАДИМИРОВНА напомнила, что есть проблемы и поважнее собачьих какашек. Ну так-то да, никуда остальные городские проблемы не делись:
«Вчера ездила в город. На ОТ. Вид из автобуса удручает больше, чем из автомобиля. Автобус выше и видно все что лежит вдоль бордюра. Из авто этого не видно.
Мусор- бычки, фантики...
Если в городе снег вывозили, растаяло и высохло все давно уже- где дворники, которые должны собирать это все?
То, что кидать бычки в урну необходимо- не обсуждается! Многие заходя в дверь автобуса кидают прям под колесо бычок...
А нам тут про собачьи какашки рассказывают....»
Вывод из этого напрашивается один: можно ждать, кто придет, организует, обустроит и запугает штрафами. А можно просто взять и убрать, сделав город на одну кучку чище. Согласны?