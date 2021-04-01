Две сексуальные тулячки борются за звание «Мисс MAXIM»

Две красотки из Тульской области подали заявку на участие в конкурсе красоты «Мисс MAXIM». Это 21-летняя Кристина Анненкова из Тулы:

И 30-летняя Татьяна Родионова из Кимовска:

Напомним, сто девушек, которые наберут больше всего симпатий по итогам читательского голосования, получат приглашение в Москву. По результатам фотокастинга определятся десять финалисток. Финал конкурса состоится в июле 2021 года. Победительница украсит сентябрьскую обложку журнала. Заявки принимаются до 26 апреля.

Пока в общем рейтинге Татьяна занимает 38 место, а Кристина — 73. Проголосовать за девушек можно на сайте конкурса.

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