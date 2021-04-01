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ДТП с автобусом в Туле: пострадали сотрудники психиатрической больницы

ДТП с автобусом в Туле: пострадали сотрудники психиатрической больницы

По предварительным данным, пострадавших 15 человек.

Стали известны подробности ДТП, которое произошло 1 апреля на ул. Путейской в Туле. Напомним, столкнулись автобус, SsangYong и Hyundai. По предварительным данным, водитель ПАЗа выехал на встречку и врезался в два автомобиля.

Предполагается, что водителю автобуса стало плохо во время движения.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, в ПАЗе находились сотрудники ГУЗ «Тульская областная психиатрическая больница № 1» им. Н. П. Каменева, которых везли на работу.


Фото МЧС России по Тульской области.

По информации Myslo, в аварии пострадали 15 человек, из них 9 получили различные травмы.

По факту ДТП прокуратура проводит проверку. На место происшествия выехал заместитель прокурора Привокзального района Тулы Айказ Матевосян.

Галерея
В Туле автобус с рабочими протаранил два авто и врезался в забор, Фото: 1
В Туле автобус с рабочими протаранил два авто и врезался в забор, Фото: 2
В Туле автобус с рабочими протаранил два авто и врезался в забор, Фото: 3
В Туле автобус с рабочими протаранил два авто и врезался в забор, Фото: 4
В Туле автобус с рабочими протаранил два авто и врезался в забор, Фото: 5
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 09:40 0
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