Пропустил, но нарушил: на ул. Октябрьской замечен «вежливый» автохам

Водитель Hyundai Solaris предоставил преимущество поворачивающей маршрутке, а затем проехал на запрещающий сигнал светофора.

И снова с вами наша специальная рубрика «Накажи автохама». Место действия — пересечение улиц М. Горького и Октябрьской, время — 30 марта, 20 часов 25 минут.

Главный герой — водитель белого Hyundai Solaris с госномером Р426СА71. На записи видно, что он сначала пропускает поворачивающую налево встречную маршрутку, а затем, несмотря на красный сигнал светофора, резко устремляется вперёд.

В результате водитель машины с регистратором, который, судя по всему, хотел развернуться, был вынужден применить экстренное торможение и едва избежал столкновения.

Справедливости ради стоит заметить, что владелец регистратора начал движение уже после того, как загорелся жёлтый свет, но водителя Hyundai это, разумеется, не оправдывает.