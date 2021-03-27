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Подземные переходы, драка в McDonald’s и переоборудование шлагбаумов: что говорят туляки?

Подземные переходы, драка в McDonald’s и переоборудование шлагбаумов: что говорят туляки?

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Одной из самых обсуждаемых стала публикация Подземные переходы — необходимость или вред: туляков приглашают на публичные дебаты.

Новость набрала более 595 комментариев. Самые популярные из них:
 

Mirra88: Давайте создадим петицию и начнем подписи собирать для того, чтобы все эти «Городские проекты» с активистами отправить обратно в столицу. Пускай у себя там переходы ликвидируют и дебаты проводят, а нам и без этого неплохо живется.

auvasmolokoube}I{alo: Подскажите, портальцы! Жив ли тот слепой дедушка, который годами играл на баяне рядом с этим переходом, а рядом с ним лежала собака-поводырь? Я никогда не мог пройти мимо и всегда малой толикой помогал ему денежкой. Просто я давно там не проходил. Если да, то вот кого надо в-первую очередь приглашать на дебаты
Kofemanjak: Люди лезут на проезжую часть от лени и «авось пронесет». Полно мест, где бегут через проезжую часть в 20−30 метрах от перехода в уровне проезжей части. Вот лень им пройти 30 метров туда, а потом еще 30 в обратную сторону. Подземный переход — самый безопасный. И самый дорогой в строительстве.
На втором месте — надземный. А вот переход в уровне проезжей части — самый опасный. И самый дешевый. А еще это дополнительный режим светофора. А потом плачем, что у нас пробки везде-повсюду. Разделять надо потоки, а не сводить в кучу.
Единственное — переход должен быть со ступеньками, а не пандусы. Для колясок должна быть отдельная «дорожка».
Владимир Сундуков: Нам и без этой дурацкой урбанистики неплохо живется: разбитые тротуары, обрубки вместо деревьев, заборы, хаотичная парковка машин во дворах, проблемы с транспортом, ну и еще много чего. в принципе да, очень даже неплохо живем.
Также туляков заинтересовал инцидент в ресторане McDonald’s в ТРЦ «Гостиный двор». Там произошел конфликт между двумя посетителями, в ходе которого один из участников скандала угрожал своему оппоненту пистолетом.

Вот что говорили по этому поводу читатели Myslo:

Nonsens: Парни девушек водят в макдональдс, вот это дно…
 Симаков Алексей - Дикий: блиииин, на травмат денежка нашлась, а на нормальное кафе нет…, сначала привёл девушку в бутербродную столовку-забегаловку, а потом начал понты гнать как будто в ресторане «Пекин» в Хабаровске к нему за заказанный столик в золотой половине подсаживаются…куда мир катится...
 ВЛАДИМИРОВНА: О да!! Понты такие- а жрать в макдак ходят
 

 Как многие тут. Со смесителем и кухней за 300.

verum est verum: Звереют от голода и еды. Интересно в масках были, если нет возможно воздействие ковида до бешенства.

Не оставила равнодушным туляков и публикация Тулякам нужно срочно переоборудовать шлагбаумы во дворах: осталось несколько дней.

Скептик: Вот самые популярные комменты в этой ветке обсуждений: 

Запретить шлагбаумы во дворах законодательно, после чего обязать снести их в течение недели. Кто не успел - штраф в пару сотен тысяч. Через неделю повторить. И еще раз. Заколебали уже эти частнособственнические упыри-недоумки. Больного человека к подъезду хрен подвезешь без их высочайшего соизволения.

Mr.Nobody: Каждый, сука, божий день одни требования отовсюду....У вас там выходные есть хоть, требователи ?

ФсёБесит!: Ошлагбаумились люди... одичали...

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