Подземные переходы, драка в McDonald’s и переоборудование шлагбаумов: что говорят туляки?

Одной из самых обсуждаемых стала публикация Подземные переходы — необходимость или вред: туляков приглашают на публичные дебаты.

Новость набрала более 595 комментариев. Самые популярные из них:

Mirra88: Давайте создадим петицию и начнем подписи собирать для того, чтобы все эти «Городские проекты» с активистами отправить обратно в столицу. Пускай у себя там переходы ликвидируют и дебаты проводят, а нам и без этого неплохо живется.

Не оставила равнодушным туляков и публикация Тулякам нужно срочно переоборудовать шлагбаумы во дворах: осталось несколько дней.

Скептик : Вот самые популярные комменты в этой ветке обсуждений:

Запретить шлагбаумы во дворах законодательно, после чего обязать снести их в течение недели. Кто не успел - штраф в пару сотен тысяч. Через неделю повторить. И еще раз. Заколебали уже эти частнособственнические упыри-недоумки. Больного человека к подъезду хрен подвезешь без их высочайшего соизволения.

Mr.Nobody: Каждый, сука, божий день одни требования отовсюду....У вас там выходные есть хоть, требователи ?

ФсёБесит!: Ошлагбаумились люди... одичали...