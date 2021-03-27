Подземные переходы, драка в McDonald’s и переоборудование шлагбаумов: что говорят туляки?
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Одной из самых обсуждаемых стала публикация Подземные переходы — необходимость или вред: туляков приглашают на публичные дебаты.
Mirra88: Давайте создадим петицию и начнем подписи собирать для того, чтобы все эти «Городские проекты» с активистами отправить обратно в столицу. Пускай у себя там переходы ликвидируют и дебаты проводят, а нам и без этого неплохо живется.
Не оставила равнодушным туляков и публикация Тулякам нужно срочно переоборудовать шлагбаумы во дворах: осталось несколько дней.
Запретить шлагбаумы во дворах законодательно, после чего обязать снести их в течение недели. Кто не успел - штраф в пару сотен тысяч. Через неделю повторить. И еще раз. Заколебали уже эти частнособственнические упыри-недоумки. Больного человека к подъезду хрен подвезешь без их высочайшего соизволения.
Mr.Nobody: Каждый, сука, божий день одни требования отовсюду....У вас там выходные есть хоть, требователи ?
ФсёБесит!: Ошлагбаумились люди... одичали...
На втором месте — надземный. А вот переход в уровне проезжей части — самый опасный. И самый дешевый. А еще это дополнительный режим светофора. А потом плачем, что у нас пробки везде-повсюду. Разделять надо потоки, а не сводить в кучу.
Единственное — переход должен быть со ступеньками, а не пандусы. Для колясок должна быть отдельная «дорожка».
Вот что говорили по этому поводу читатели Myslo:
Как многие тут. Со смесителем и кухней за 300.
verum est verum: Звереют от голода и еды. Интересно в масках были, если нет возможно воздействие ковида до бешенства.