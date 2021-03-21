Участник драки в тульском McDonald’s угрожал своему оппоненту пистолетом

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По предварительным данным, это было травматическое оружие

Накануне вечером в кафе McDonald’s, которое находится в ТРЦ «Гостиный двор», произошел конфликт между двумя посетителями. Очевидец предположил, что причиной потасовки могло стать то, что молодой человек решил сесть за столик, за которым уже сидели девушка с парнем. Последнему это не понравилось.

Предполагается, что в ходе драки один из ее участников пригрозил своему оппоненту пистолетом. Дальнейшее развитие конфликта предотвратили оперативно прибывшие на место сотрудники вневедомственной охраны.

По предварительной информации, пистолет у молодого человека был травматический. Его доставили в райотдел, сейчас выяснением всех обстоятельств случившегося занимаются полицейские.