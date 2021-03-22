Подземные переходы – необходимость или вред: туляков приглашают на публичные дебаты

Всех желающих приглашают на публичные дебаты на тему «Подземные пешеходные переходы в Туле: необходимость или вред?» Дискуссия пройдет 24 марта в 16:00 в культурном центре «Типография».

Участники дебатов — руководитель регионального отделения фонда «Городские проекты» Ильи Варламова и Максима Каца Александр Шишкин и политолог, блогер Дмитрий Балябкин.

– Комфортная городская среда – это ценность каждого горожанина, о которой необходимо говорить. Самый лучший способ разобраться в необходимости тех или иных изменений, влияющих на наше передвижение по городу, — это дебаты.



Дискуссия развернется вокруг пресловутых подземных переходов, которые в последнее время стали актуальной темой баталий в социальных сетях, — говорят представители «Городских проектов».

Приходите послушать и задать свои вопросы участникам. Вход в «Типографию» – свободный взнос.

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