Тулякам нужно срочно переоборудовать шлагбаумы во дворах: осталось несколько дней

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

Согласно новым требованиям законодательства, они должны открываться сразу же после подъезда пожарной и спасательной техники.

Сотрудники регионального ГУ МЧС России проводят рейды по выявлению нарушений в работе шлагбаумов, установленных во дворах домов. С 1 января все конструкции, преграждающие въезд на территорию, должны немедленно открываться при подъезде спецтехники.

Первые проверки начались 25 января, за это время сотрудники ведомства внесли порядка 100 предостережений сотрудникам управляющих компаний, председателям советов домов и владельцам зданий.

На переоборудование шлагбаума дается 70 дней. Все это время шлагбаумы должны быть подняты, а ворота – открыты. Учитывая, что с начала проверок прошло почти два месяца, времени на приведение конструкций в надлежащее состояние осталось не так много.