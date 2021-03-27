В Тульской области стартовал второй сезон Всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена»

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В конкурсе приняли участие 33 команды из муниципалитетов региона.

27 марта в областном эколого-биологическом центре учащихся прошел молодежный нетворкинг «Сделай шаг!». Мероприятие дало старт второму сезону Всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена».

В нетворкинге, который проходил также и в онлайн-формате, приняли участие 33 команды из муниципалитетов региона. В том числе, команда школьной телестудии Яснополянского образовательного комплекса им. Л. Н. Толстого . Для всех желающих была организована прямая трансляция мероприятия.

Спикерами стали представители министерства образования Тульской области, ПАО «Сбербанк», регионального отделения Российского движения школьников, региональной команды «Большая перемена», а также поэт и музыкант Стас Море.

В ходе мероприятия ребята прошли квиз «Страна возможностей» — интерактивную игру с вопросами по десяти направлениям Всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена».

Всероссийский конкурс для школьников «Большая перемена» проводится второй год подряд. Его участниками могут стать школьники 5-х -10-х классов.

Для популяризации конкурса созданы сообщества «ВКонтакте»: vk.com/bpcontest и vk.com/peremenacontest_tula. Там проходят челленджи, конкурсы, онлайн-трансляции.

Победители «Большой перемены» могут выиграть путевки в «Артек», денежные сертификаты на оплату обучения в вузе и дополнительное образование, получить баллы к портфолио достижений, а педагоги, подготовившие финалистов, — пройти образовательные программы в лучших центрах страны.