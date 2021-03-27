новости
новости
Регистрация
В Тульской области стартовал второй сезон Всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена»
Фото: pixabay.com

В Тульской области стартовал второй сезон Всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена»

В конкурсе приняли участие 33 команды из муниципалитетов региона.

27 марта в областном эколого-биологическом центре учащихся прошел молодежный нетворкинг «Сделай шаг!». Мероприятие дало старт второму сезону Всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена».

В нетворкинге, который проходил также и в онлайн-формате, приняли участие 33 команды из муниципалитетов региона. В том числе, команда школьной телестудии Яснополянского образовательного комплекса им. Л. Н. Толстого. Для всех желающих была организована прямая трансляция мероприятия.

Спикерами стали представители министерства образования Тульской области, ПАО «Сбербанк», регионального отделения Российского движения школьников, региональной команды «Большая перемена», а также поэт и музыкант Стас Море.

В ходе мероприятия ребята прошли квиз «Страна возможностей» — интерактивную игру с вопросами по десяти направлениям Всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена».

 

Всероссийский конкурс для школьников «Большая перемена» проводится второй год подряд. Его участниками могут стать школьники 5-х -10-х классов.

Для популяризации конкурса созданы сообщества «ВКонтакте»: vk.com/bpcontest и vk.com/peremenacontest_tula. Там проходят челленджи, конкурсы, онлайн-трансляции.

Победители «Большой перемены» могут выиграть путевки в «Артек», денежные сертификаты на оплату обучения в вузе и дополнительное образование, получить баллы к портфолио достижений, а педагоги, подготовившие финалистов, — пройти образовательные программы в лучших центрах страны.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
сегодня, в 18:30 0
Другие статьи по темам
Место
Тульская областьТула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Туляк обокрал дачу в Скуратово
Туляк обокрал дачу в Скуратово
Подземные переходы, драка в McDonald’s и переоборудование шлагбаумов: что говорят туляки?
Подземные переходы, драка в McDonald’s и переоборудование шлагбаумов: что говорят туляки?
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.