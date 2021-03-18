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В доме на Промышленном проезде провалился бетонный пол: на главного инженера УК завели дело

В доме на Промышленном проезде провалился бетонный пол: на главного инженера УК завели дело

В результате прокурорской проверки УК внесено предписание, одно должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Прокуратура Зареченского района Тулы провела проверку по факту обрушения бетонного пола в доме №4 по улице Промышленный проезд. О происшествии жители рассказали в соцсетях.

Прокуратура установила, что ООО «Управляющая компания №1» в нарушение требований жилищного законодательства не проверяла техническое состояние полов, что не позволило своевременно выявить повреждения и устранить их.

Ведомство внесло представление УК. Организация провела противоаварийные мероприятия — заменила конструкции бетонных полов. Одно должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

– Также прокуратура возбудила в отношении главного инженера УК дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 7.22 КоАП РФ (нарушение лицами, ответственными за содержание жилых домов, правил содержания и ремонта жилых домов), — сообщила пресс-служба прокуратуры Тульской области.

По данной статье административный штраф на должностных лиц составляет от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц — от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

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