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Предприниматели могут обратиться за помощью к тульскому бизнес-гиду

Предприниматели могут обратиться за помощью к тульскому бизнес-гиду

Рассказываем, какие обязанности он выполняет.

Роль бизнес-гида в Туле исполняет начальник управления экономического развития администрации Александр Александрович Ильинский. Обратиться к нему можно по телефону 8 (980) 721-77-11 либо на личном приеме по адресу: Тула, ул. Советская 112, 2-й этаж, каб. 4. Телефон для записи 30-47-91.

Бизнес-гиды – уполномоченные сотрудники муниципальных администраций, которые оказывают предпринимателям информационную и консультативную поддержку, содействуют в решении текущих вопросов ведения бизнеса. Они работают в каждом городе региона, профиль их деятельности весьма широк. Это популяризация бизнеса, помощь начинающим бизнесменам и инвесторам из других регионов, местным предпринимателям. Одна из главных задач бизнес-гида заключается в том, чтобы помочь предпринимателю легализовать свою деятельность и выйти из тени.

Бизнес-гид Тулы на ежедневной основе проводит консультации по различным вопросам для десятков предпринимателей города. К нему обращаются бизнесмены из других городов, если они хотят реализовать свои проекты в Туле и не знают, как построено взаимодействие бизнеса с властью, контролирующими органами, ресурсоснабжающими организациями.

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