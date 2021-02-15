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В доме на ул. Машинистов в Туле под одним из жителей провалился бетонный пол

В доме на ул. Машинистов в Туле под одним из жителей провалился бетонный пол

По словам очевидцев, полгода назад там был сделан капитальный ремонт.

На лестничной площадке дома № 4 по ул. Машинистов в Привокзальном районе Тулы провалился бетонный бол. Об этом сообщает tula.chp.

По словам автора поста, бетон обрушился под тяжестью одного из жителей. Насколько сильно он пострадал, неизвестно. Также уточняется, что летом прошлого года в доме, которому почти 60 лет, был сделан капремонт.

 

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 19:38 +3
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Место
Тулаулица Машинистов

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