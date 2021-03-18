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Пять футболистов «Арсенала» вызваны в национальные сборные

Пять футболистов «Арсенала» вызваны в национальные сборные

Об этом сообщает пресс-служба тульского клуба.

Полузащитник «Арсенала» Александр Ломовицкий вошел в состав молодежной сборной России, которой предстоит выступление в групповом турнире Евро-2021 в Венгрии. Соперники россиян — сборные Исландии, Франции и Дании. Матчи пройдут 25, 28 и 31 марта соответственно.

Защитник Гиа Григалава приглашен на сбор национальной команды Грузии для подготовки к отборочным матчам чемпионата мира 2022 года со Швецией (25 марта), Испанией (28 марта) и Грецией (31 марта).

Болгарский хавбек Георги Костадинов будет готовиться к квалификационным матчам ЧМ-2022 с командами Швейцарии (25 марта), Италии (28 марта) и Северной Ирландии (31 марта).

Замбийские полузащитники Эванс и Кингс Кангва отбыли в расположение своей сборной для подготовки к матчам Кубка африканских наций с Алжиром (25 марта) и Зимбабве (29 марта).

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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Алексей Пирязев
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