Туляки обсуждают строительство аквапарка: «Всё-таки начали строить. А я уже не верил»

Несколько дней назад в Туле залили бетонное основание для строительства аквапарка. Эта тема стала одной из самых обсуждаемых на Myslo за неделю.

Напомним, о возведении аквапарка заговорили еще в 2015 году. Спустя четыре года его строительство согласовали на заседании Градсовета. И только в 2021 году от слов перешли к делу.

Мы собрали самые интересные комментарии наших пользователей.

- Все-таки начали строить махину у парка, я уже не верил, — пишет Макс

- Аквапарк — это замечательно. Главное, чтобы качественно исполнили, — считает Sarumyan

- Этот комплекс нельзя называть аквапарком, это обычный ТРЦ. И он возводится в 20 метрах от школы 34. Это недопустимо! А еще для этого ТРЦ предусмотрено проектом всего 38 парковочных мест перед ним. Это ужасающе малое количество. Посмотрите перед «Макси» сколько места занято автомобилями в любой день, — написал Юрий Кант - Лучше б дороги сделали нормальные. Что ходить, что ездить невозможно. Авиасообщение между улиц еще не придумали, а вот дороги латать можно и в дождь и снег… Нанотехнологии, — недовольна alisha555 - Лучше бы «Премьер» оставили, — высказался Nonsens - Для кого строят? Для туристов? А вода будет-то в аквапарке? В соседних жилых домах напор останется прежним? И как воду дезинфицировать собираются? Хлоркой или озонаторы будут? — вопрошает Makl - С одной стороны, многие правы — здесь места и так мало, парковки нет, дорога по Ф. Энгельса узкая. И следовало бы построить где-нибудь на Калужке. С другой стороны — хорошо, что в Туле наконец-то появится аквапарк. Комментарии, что это будет очередной ТЦ — посмотрим… Да, парочка магазинчиков, наверное, будет, что в этом плохого. Главное, чтобы сам аквапарк не был совсем малюсеньким, — поделился мнением Prapor87 - Аквапарк это однозначно хорошо — будет куда с детьми сходить. Но! Меня больше беспокоит его расположение. 7 этаж. Что это такое? По логике вещей аквапарк должен быть на первом этаже, а всё остальное выше, над ним, — написал Troshkin

Читайте также по теме:

Высотка в 36 этажей и аквапарк в Туле: все подробности проекта