Туляки обсуждают строительство аквапарка: «Всё-таки начали строить. А я уже не верил»
Myslo собрал самые интересные комментарии наших пользователей.
Несколько дней назад в Туле залили бетонное основание для строительства аквапарка. Эта тема стала одной из самых обсуждаемых на Myslo за неделю.
Напомним, о возведении аквапарка заговорили еще в 2015 году. Спустя четыре года его строительство согласовали на заседании Градсовета. И только в 2021 году от слов перешли к делу.
Мы собрали самые интересные комментарии наших пользователей.
- Аквапарк — это замечательно. Главное, чтобы качественно исполнили, — считает Sarumyan.
- Этот комплекс нельзя называть аквапарком, это обычный ТРЦ. И он возводится в 20 метрах от школы 34. Это недопустимо! А еще для этого ТРЦ предусмотрено проектом всего 38 парковочных мест перед ним. Это ужасающе малое количество. Посмотрите перед «Макси» сколько места занято автомобилями в любой день, — написал Юрий Кант.
- Лучше б дороги сделали нормальные. Что ходить, что ездить невозможно. Авиасообщение между улиц еще не придумали, а вот дороги латать можно и в дождь и снег… Нанотехнологии, — недовольна alisha555.
- Лучше бы «Премьер» оставили, — высказался Nonsens.
- Для кого строят? Для туристов? А вода будет-то в аквапарке? В соседних жилых домах напор останется прежним? И как воду дезинфицировать собираются? Хлоркой или озонаторы будут? — вопрошает Makl.
- Конец теперь парку. Будет тусовка, как возле «Макси» — машины из Тулы, области, соседних регионов… Вечная пробка на Энгельса обеспечена. Неужели больше мест нет, где можно это построить? На Калужском, Московском шоссе, за Баташами, за Левобережным? Обязательно надо тут, где не развернуться, — рассуждает Charmante.
- С одной стороны, многие правы — здесь места и так мало, парковки нет, дорога по Ф. Энгельса узкая. И следовало бы построить где-нибудь на Калужке. С другой стороны — хорошо, что в Туле наконец-то появится аквапарк. Комментарии, что это будет очередной ТЦ — посмотрим… Да, парочка магазинчиков, наверное, будет, что в этом плохого. Главное, чтобы сам аквапарк не был совсем малюсеньким, — поделился мнением Prapor87.
- Аквапарк это однозначно хорошо — будет куда с детьми сходить. Но! Меня больше беспокоит его расположение. 7 этаж. Что это такое? По логике вещей аквапарк должен быть на первом этаже, а всё остальное выше, над ним, — написал Troshkin.
- Хорошее дело! Теперь и в Туле будет аквапарк! Хорошо, когда есть инвестор. Я бы на месте глупых фонтанов сделал парковку, а здание музея снес тоже под парковку, а картины перенес бы в Музейный квартал. Там бы они заработали денег для города на туристах, — говорит Vasia71.
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