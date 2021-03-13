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Представителям семи регионов России продемонстрировали интеллектуальную транспортную систему Тулы
Фото пресс-службы администрации Тулы.

Представителям семи регионов России продемонстрировали интеллектуальную транспортную систему Тулы

В частности, гостям рассказали о проекте «Умный светофор».

Оценить итоги реализации проекта «Интеллектуальная транспортная система города Тулы» прибыли представители из семи регионов страны, в числе которых город-миллионник Волгоград и лидер по городскому благоустройству Ставрополь.

Встреча состоялась в ситуационном центре города. Гостям продемонстрированы проекты «Умный светофор» и «Контроль платного парковочного пространства.

Участникам встречи рассказали о функциональных возможностях системы в части сбора аналитики за движением общественного транспорта, аварийности и пропускной способности улично-дорожной сети.

- Коллеги-транспортники положительно оценили проводимую в Туле работу и проявили интерес к возможному созданию аналогичных систем и центра в своих регионах, — сообщает пресс-служба администрации города.

Начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству Дмитрий Ярцев отметил, что администрация Тулы готова оказать информационное и методическое содействие регионам по реализации подобных проектов.

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