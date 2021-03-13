В Тульской области завершились съемки фильма «Первый Оскар»

Фото из архива Myslo.

На территории Тульской области завершились съемки фильма «Первый Оскар». Об этом сообщает региональная Кинокомиссия.



Режиссером картины выступил Сергей Мокрицкий, известный по работам «Битва за Севастополь», «Черновик», «Я — учитель». Первой локацией стал Дом культуры им. Чехова в Алексине, затем съемки переместились в деревню Борисово. В поле недалеко от этого населенного пункта в течение пяти дней снимали одну из самых сложных сцен фильма — масштабные сражения.

Как рассказывал в интервью Myslo Сергей Мокрицкий, премьера фильма запланирована на февраль 2022 года.

Напомним, «Первый Оскар» посвящен памяти фронтовых операторов. В основе картины производства компании «Новые люди» лежит история съемок документального фильма «Разгром немецких войск под Москвой», получившего в 1943 году первую в истории отечественного кино премию «Оскар». Герои вымышлены, но их образы вдохновлены судьбами реальных кинооператоров, работавших над этой картиной.



Фото предоставлено кинокомпанией «Новые люди».

Действие кинокартины разворачивается осенью 1941 года. Немецкие войска на подступах к Москве. Студенты-операторы Лев Альперин и Иван Майский отказываются уезжать в эвакуацию и добиваются направления на фронт, чтобы с камерами оказаться в центре грандиозной битвы за Москву. Вслед за этим мы понаблюдаем за мирной жизнью Лос-Анджелеса, где 15-я церемония вручения премии «Оскар» началась с сенсации — документальная лента из СССР получила главную кинонаграду Голливуда.

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