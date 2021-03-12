Какие выплаты положены тулякам при рождении второго ребенка

За первые два месяца 2021 года на поддержку семей с детьми Тульской области направлено более 1 млрд рублей.

Общий объем финансирования в 2021 году составит 6,5 млрд рублей, в том числе за счет бюджета области – 3,7 млрд рублей. Об этом Myslo рассказала заместитель министра труда и социальной защиты Тульской области Анна Домченко.

Анна Домченко – Сегодня важно создать условия для того, чтобы семья принимала решение о рождении ребенка, не опасаясь ухудшения своего материального положения. Тульская область привлекательна для проживания граждан трудоспособного возраста с активной жизненной и социальной позицией. Это факт! Акцент далее будет на том, чтобы жители региона видели жилищную перспективу, реализовывали себя в труде, создавали семьи, рожали детей. Если что-то нужно для удобной жизни, то решения должны быть найдены. Финансовая поддержка и помощь в решении жилищного вопроса семей с детьми дает возможность уверенно планировать второго и последующего ребенка. В большинстве семей, где уже есть первый ребенок, многие родители со временем начинают задумываться о пополнении. При подготовке к беременности и родам одной из важных тем для изучения является финансовая поддержка. В некоторых семьях первый ребенок родился несколько лет назад, многие правила и категориальность начисления пособий изменились, и родителям нужно заново всё изучать. Тем более что в Тульской области в 2021 году стартовала реализация «Демографической дорожной карты», основными задачами которой являются всесторонняя поддержка семей с детьми и повышение комфорта их проживания. Для выполнения поставленных задач подготовлен единый план мероприятий. Одна из важных составляющих такой карты – выплаты семьям. Сегодня в регионе выплачивается 55 видов пособий семьям с детьми, из них 43 установлены региональным законодательством. Это позволяет учитывать как материальный достаток семей, так и количество детей в семье, состояние их здоровья. Замминистра труда и социальной защиты отметила, что сегодня уточнить, положены ли родителям выплаты, можно в отделении соцзащиты. Анна Домченко подчеркнула, что переход на электронный документооборот в регионе продолжается. Сегодня можно подать заявление на получение пособия лично или из дома – через портал госуслуг. В ближайшие годы оказание помощи семьям будет вестись автоматически, то есть даже если заявитель не обращался, ему будет произведена выплата на карту «Мир».

единовременные выплаты на второго ребенка

13 174,84 руб. – областное единовременное пособие на ребенка семьям при рождении второго ребенка (без учета среднедушевого дохода семьи).

13 347,77 руб. – областное единовременное пособие. Назначается беременным женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности (до 12 недель) в медицинские организации на территории региона и прошедшим пренатальную (дородовую) диагностику нарушений развития ребенка в первом и втором триместрах беременности. Обратиться с заявлением о предоставлении данной выплаты необходимо до исполнения ребенку трех месяцев.

18 886,32 руб. – единовременное пособие при рождении ребенка. Предоставляется лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (не работающим), в том числе обучающимся по очной форме обучения на платной или бесплатной основе в профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях высшего образования, образовательных организациях дополнительного профессионального образования и научных организациях.

2500,00 руб. – единовременная выплата при рождении ребенка в МО город Тула. Предоставляется одному из родителей, постоянно зарегистрированных на территории муниципального образования город Тула.

Ежемесячные выплаты на второго ребенка

7082,85 руб. – ежемесячное пособие по уходу за ребенком. Назначается до достижения ребенком возраста 1,5 лет. Предоставляется лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (не работающим), в том числе обучающимся по очной форме обучения на платной или бесплатной основе в профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях высшего образования, образовательных организациях дополнительного профессионального образования и научных организациях.

3000 руб. – ежемесячная денежная выплата на второго ребенка в возрасте от 1,5 года до 3-х лет. Предоставляется семьям, в которых среднедушевой доход за три календарных месяца, предшествующих месяцу обращения, не превышает 1 ВПМ на душу населения.

422,47 руб. – ежемесячное пособие на ребенка. Предоставляется семьям, в которых среднедушевой доход за три календарных месяца, предшествующих месяцу обращения, не превышает 1 ВПМ на душу населения. Ежемесячное пособие одинокой матери предоставляется в повышенном размере – 844,92 руб.

474,68 руб. (дети до 1 года), 413,48 (дети от 2-х до 3-х лет) – ежемесячная денежная компенсация на питание детям. Предоставляется гражданам, имеющим детей в возрасте до трех лет, проживающим на территории области, не подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие аварии на Чернобыльской АЭС. Среднедушевой доход семьи за три календарных месяца, предшествующих месяцу обращения, не превышает 1 ВПМ.

711,88 руб. – ежемесячная денежная компенсация на питание беременным женщинам и кормящим матерям. Предоставляется беременным женщинам, срок беременности которых составляет не менее 28 недель беременности, состоящим на учете в медицинских организациях, расположенных на территории области, кормящим матерям – в течение шести месяцев после родов. Среднедушевой доход семьи за три календарных месяца, предшествующих месяцу обращения, не должен превышать 1ВПМ.

5516,00 руб. – ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от 3-х до 7 лет включительно. Среднедушевой доход семьи за 12 календарных месяцев, предшествующих шести месяцам перед месяцем обращения за выплатой, не должен превышать 1 ВПМ.

Категории получателей и куда подать заявление?

заявитель – гражданин Российской Федерации;

имеет регистрацию с ребенком по месту жительства на территории Тульской области.

Подать заявление можно на портале государственных услуг www.gosuslugi.ru в разделе «Социальное обеспечение» или при личном обращении в многофункциональный центр.

Общий перечень региональных выплат для каждой категории граждан представлен на сайте государственного учреждения Тульской области «Управление социальной защиты населения Тульской области» на главной странице в разделе «Навигатор социальных услуг».

Дополнительно необходимую информацию о назначении и порядке выплат можно получить по телефону горячей линии государственного учреждения Тульской области «Управление социальной защиты населения Тульской области» 8 (800) 700-47-04, а также в отделениях МФЦ.

Меры социальной поддержки, назначаемые при рождении первого ребенка, реализуются в регионе в рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография».