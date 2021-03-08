За минувшие сутки в Тульской области заболели коронавирусом 109 человек

За этот же период зарегистрировано 9 смертей.

По официальным данным, за минувшие сутки на территории Тульской области зарегистрировано 109 новых случаев COVID-19 и 9 смертей пациентов с этим же диагнозом.

Как сообщает региональный оперативный штаб, со 2 по 8 марта от коронавируса выздоровели 753 жителя Тулы и других районов области. Общее число выздоровевших за все время наблюдения — 31 445 человек.

За минувшую неделю зарегистрировано 788 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Она подтверждена у жителей всех районов и городских округов. Всего с начала эпидемии в области зарегистрировано 33 945 случаев заболевания.

За прошедшую неделю подтвержден летальный исход 68 пациентов в возрасте от 33 до 93 лет. У большинства пациентов в анамнезе — хронические заболевания. Общее число умерших от COVID-19 за все время наблюдения — 1 336 человек.