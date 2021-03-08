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На матч «Арсенал» — «Локомотив» разрешено прийти с литровым термосом
Фото: arsenaltula.ru

На матч «Арсенал» — «Локомотив» разрешено прийти с литровым термосом

В емкость можно налить горячий чай, или кофе.

На официальном сайте тульского футбольного клуба опубликована информация для тех, кто планирует посетить матч 21-го тура чемпионата России «Арсенал» — «Локомотив».
 
В частности, сообщается, что предварять этот матч будет традиционная фан-зона у красно-желтого мяча. Она откроется в 12.30. Игра пройдет в Международный женский день, а это значит, что болельщиц ждет много приятных сюрпризов.
Ни одна из представительниц прекрасного пола не уйдет со стадиона без подарков.
С подробной программой фан-зоны можно ознакомиться на официальном сайте ПФК «Арсенал» и других ресурсах клуба.
 
«Напомним, что доступ на трибуну строго в средствах индивидуальной защиты — масках и перчатках. В случае отсутствия средств индивидуальной защиты приобрести их можно в красно-желтой клубной палатке у касс Центрального стадиона или в магазине ПФК «Арсенал» на территории арены. В соответствии с требованиями Роспотребнадзора в них нужно находиться все время матча. Размещение зрителей будет осуществляться с учетом требований социальной дистанции. Учитывая погодные условия, на трибуны можно взять термос объемом до 1 литра с горячим чаем или кофе», — сообщает пресс-служба «Арсенала».
 
На территории Центрального стадиона продолжается реконструкция велотрека, для комфортного прохода на трибуны просим вас приходить на заблаговременно.
 
Напомним, матч «Арсенал» — «Локомотив» Москва начнется в 14.00. На нашем сайте запланирована текстовая трансляция игры. 
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 11:36 +4
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