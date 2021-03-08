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Тульские приставы проведут «День открытых дверей»

Тульские приставы проведут «День открытых дверей»

Соискателям расскажут об актуальных вакансиях, условиях приема на работу и квалификационных требованиях.

10 марта УФССП России по Тульской области проведет «День открытых дверей» по вопросам трудоустройства. Мероприятие будет проходить на базе отделения организации обеспечения установленного порядка деятельности судов, с 10 утра до часа дня, по адресу: Тула, ул. Болдина, 94-в.
 
Сотрудники Управления расскажут соискателям об основных направлениях деятельности Службы, актуальных вакансиях, условиях приема на работу и квалификационных требованиях. Все присутствующие смогут задать интересующие их вопросы, чтобы подробнее узнать о порядке поступления на службу в органы принудительного исполнения.
 
В УФССП напоминают, что на службу могут поступить граждане не моложе 18 лет, соответствующие квалификационным требованиям, установленным ФЗ от 01.10.2019 № 328-ФЗ «О службе в органах принудительного исполнения РФ и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», способные по своим личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья исполнять служебные обязанности сотрудника.
 
Предельный возраст поступления на службу в органы принудительного исполнения для замещения должностей — 40 лет.
 
Мероприятие будет проходить при условии строгого соблюдения эпидемиологических требований (при наличии средств индивидуальной защиты — масок и перчаток). При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.
 
Справки о проведении «Дня открытых дверей» можно получить по телефонам (4872) 35−94−20, 35−57−79.
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 21:00 0
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