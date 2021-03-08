«Накажи автохама»: паркуемся как хотим и где хотим?

Туляки прислали в редакцию Myslo кадры с водителями, которые по их мнению нарушают правила дорожного движения. Первая серия снимков была сделана 2 марта, на ул. Нормандия — Неман, примерно в 17.30.

«Ставят машины на встречной полосе и высаживают детей на проезжей части, создавая аварийные ситуации. Такое происходит каждый день. Знаки висят, разметка есть. Как будто правил нет», — сообщил нам автор.

Второй читатель прислал нам снимки припаркованного на пешеходной дорожке автомобиля BMW, сделанные 8 марта, около 9 часов утра, неподалеку от дома № 36 в Парашютном проезде (Мясново).