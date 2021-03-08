Стоп-кадр из видео.
Поджигатели авто на Красноармейском проспекте попали на видео: нужна помощь очевидцев
Злоумышленников было двое.
В редакцию Myslo обратилась тулячка, которая разыскивает очевидцев поджога автомобиля рядом с домом № 52 по Красноармейскому проспекту в Туле. Все произошло 6 марта этого года, в 19.10.
Злоумышленники попали в поле зрения камер видеонаблюдения, поэтому нет сомнений в том, что это был именно поджог. Судя по записи, поджигатели убежали в сторону трамвайного кольца, которое находится за домом № 54 по Красноармейскому проспекту.
Внимание! Если вы видели момент поджога, запечатленных на видео людей, или у вас есть любая другая информация, которая поможет найти злоумышленников, просьба позвонить по телефону 8−999−783−79−85 (Эвелина). Также можно написать сообщение в ВКонтакте. Если ваша информация поможет задержать злоумышленников — вознаграждение гарантируется.
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