Поджигатели авто на Красноармейском проспекте попали на видео: нужна помощь очевидцев

Стоп-кадр из видео.

В редакцию Myslo обратилась тулячка, которая разыскивает очевидцев поджога автомобиля рядом с домом № 52 по Красноармейскому проспекту в Туле. Все произошло 6 марта этого года, в 19.10.

Злоумышленники попали в поле зрения камер видеонаблюдения, поэтому нет сомнений в том, что это был именно поджог. Судя по записи, поджигатели убежали в сторону трамвайного кольца, которое находится за домом № 54 по Красноармейскому проспекту.