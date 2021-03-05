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Myslo запускает конкурс красоты для судебных приставов «Красотка в погонах»

Myslo запускает конкурс красоты для судебных приставов «Красотка в погонах»

В нем примут участие 10 очаровательных женщин.

Myslo запускает конкурс красоты, приуроченный к 8 Марта. Участницами станут 10 милых женщин — сотрудниц Управления федеральной службы судебных приставов Тульской области.

Мы расскажем о каждой героине в отдельной публикации. Следующий этап — профессиональная фотосессия от Myslo. Далее — голосование за самую красивую женщину в погонах.

Победительница и две вице-мисс получат призы от Myslo и главного спонсора — сети ювелирных салонов «Настоящее золото» — сертификаты на покупку золота на 3000, 5000 и 10 000 рублей.

Следите за анонсами конкурса!

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сегодня, в 12:13 −4
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