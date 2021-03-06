Суточная статистика по коронавирусу в Тульской области: 113 заражений, 10 смертей

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По данным федерального оперативного штаба за сутки в Тульской области зафиксировано 113 новых случаев COVID-19. 114 человек выздоровели, 10 – скончались.

Всего с начала пандемии коронавирусом заразились 33726 жителей региона, 31266 успешно победили болезнь. 1318 пациентов умерло.

Всего на сегодняшний день в России выявлен 4 312 181 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 88 726 летальных исходов, выздоровели 3 900 348 человек.