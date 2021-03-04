В Туле оштрафовали ленивого чиновника городской администрации

Прокуратура города провела проверку по жалобе местного жителя на нарушение законодательства о предоставлении муниципальных услуг.

Выяснилось, что сотрудник управления градостроительства и архитектуры администрации Тулы незаконно отказал заявителю в предоставлении муниципальной услуги.

Причина случившегося не уточняется – не исключено, что чиновник просто поленился выполнять свои обязанности и решил, что проще отказать туляку. Его руководителю прокуратурой было внесено представление.

Не слишком клиентоориентированному формалисту и бюрократу назначен штраф, а заявителю рекомендовали повторно обратиться в администрацию для решения интересующего вопроса.