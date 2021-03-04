В Туле оштрафовали ленивого чиновника городской администрации
Прокуратура города провела проверку по жалобе местного жителя на нарушение законодательства о предоставлении муниципальных услуг.
Выяснилось, что сотрудник управления градостроительства и архитектуры администрации Тулы незаконно отказал заявителю в предоставлении муниципальной услуги.
Причина случившегося не уточняется – не исключено, что чиновник просто поленился выполнять свои обязанности и решил, что проще отказать туляку. Его руководителю прокуратурой было внесено представление.
Не слишком клиентоориентированному формалисту и бюрократу назначен штраф, а заявителю рекомендовали повторно обратиться в администрацию для решения интересующего вопроса.
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